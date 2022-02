Wielogodzinne wyczekiwania przed punktami kontroli, wielogodzinne wyczekiwania przed dojazdami do ukraińsko-polskiej granicy - tak specjalny wysłannik RMF FM na Ukrainę opisuje exodus mieszkańców tego kraju, uciekających przed rosyjską inwazją.

Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce, / Darek Delmanowicz / PAP

"Ostatnie godziny, ostatnia doba i to, co obserwuję już za Kijowem, za dużymi miastami, w kierunku zachodu, w kierunku polskiej granicy, to rzeczywiście dramatyczne okoliczności - tysiące ludzi w samochodach w wielokilometrowych korkach nie posuwających się praktycznie do przodu" - opisuje Mateusz Chłystun, specjalny wysłannik RMF FM na Ukrainę.

"To są wielogodzinne wyczekiwania przed punktami kontroli, wielogodzinne wyczekiwania przed dojazdami do ukraińsko-polskiej granicy. Rzeczywiście widok, który nie napawa optymizmem, widok dramatyczny - samochody wypakowane po dach rzeczami zabranymi na szybko z domów, samochody z małymi dziećmi i brak perspektywy na nocleg" - relacjonuje nasz dziennikarz.

"Na przykład wczoraj - w ogromnym korku w okolicach Chmielnickiego widziałem grupę ludzi, którzy sami zastanawiali się dokąd pojechać, co dalej zrobić. Nie mieli już sił, by prowadzić auto dalej, ale nie mieli wyjścia, musieli jechać dalej w kierunku zachodu, by uciec do bezpieczniejszych ich zdaniem miejsc - do Polski, niektórzy wybierali również trasy na południe, do Rumunii i Mołdawii" - relacjonował o poranku w Faktach RMF FM Mateusz Chłystun.

"Małe wsie, miejscowości w okolicach Chmielnickiego są praktycznie puste, nie ma w nich nikogo. Przed nimi poustawiały się posterunki obrony terytorialnej. Widać tam mieszkańców z bronią, budujących barykady, gotowych dać odpór najeźdźcy" - relacjonował nasz dziennikarz.

"Duży problem jest z paliwem, zwłaszcza z benzyną. Ktoś, kto ma samochód napędzany właśnie benzyną, ma ogromny problem - nie ma gdzie zatankować, nie ma paliwa" - informuje Mateusz Chłystun.

Jak opisuje nasz dziennikarz, "szkoły, sale gimnastyczne są przerabiane na duże noclegownie, by ewentualnie mieszkańcy, kiedy będą musieli opuszczać swoje domy, tam się schronili".

"To też miejsca, w których mogą schronić się osoby uciekające za granicę i stojące w ogromnych korkach. Takich miejsc widziałem już kilka, wszyscy się tu doskonale organizują i z godnością znoszą to, co od kilku dni dzieje się w kraju" - relacjonował Mateusz Chłystun.

"Musimy stad wyjechać. Wrócimy jak będzie bezpieczniej" - mówili z kolei w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Krzysztofem Zasadą Ukraińcy, którzy na dworcu kolejowym we Lwowie czekają na jakikolwiek środek transportu.

Ludzie na dworcu we Lwowie Krzysztof Zasada / RMF FM