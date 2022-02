Prawie 300 tysięcy osób uciekło ze swoich domów z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podało w sobotę Biuro Narodów Zjednoczonych. Spośród nich 160 tys. uciekło w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, a 116 tys. do krajów sąsiednich - głównie do Polski, ale także do Rumunii i Mołdawii.

