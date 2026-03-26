"Nie możemy pozwolić sobie na zmęczenie wojną. Nie chcemy milczeć w obliczu zła" - piszą przedstawiciele polskiego środowiska medycyny i nauk o zdrowiu. Ponad 100 profesorów podpisało się pod listem otwartym z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem powinno być jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Dmytro Smolyenko / PAP/UKRINFORM

Sygnatariusze ostrzegają, że opinia publiczna traci zainteresowanie konfliktem, a cierpienie cywilów trwa i nie może być pomijane.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak twierdzą profesorowie, zainteresowanie opinii publicznej "dryfuje ku nowym tematom".

"Nie pozwólmy, by nasze serca znieczuliły się na tę codzienność, która nigdy nie powinna zostać znormalizowana. Nie pozwólmy, aby okrucieństwo osłoniło się milczeniem" - czytamy w liście.

"Dziś, gdy świat z niepokojem patrzy na kolejne ogniska konfliktów, a zwłaszcza na dramat rozgrywający się na Bliskim Wschodzie, tym bardziej musimy pamiętać, że wojna nie zna hierarchii cierpienia" - podkreślają autorzy apelu.

"Nie możemy pozwolić sobie na zmęczenie wojną. Każdy dzień to kolejne stracone życie i kolejna cegła w murze obojętności" - czytamy w liście medyków.

Pełna treść listu

Do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli,

my, niżej podpisani, nie chcemy milczeć w obliczu zła - milczenie jest cichym na nie przyzwoleniem. W Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna wywołana agresją rosyjską. Choć nagłówki gazet się zmieniają, a uwaga świata dryfuje ku nowym tematom, w swoich domach giną dzieci, matki, ojcowie, niewinni ludzie - ich czas został zatrzymany przez zło. Nie pozwólmy, by nasze serca znieczuliły się na tę codzienność, która nigdy nie powinna zostać znormalizowana. Nie pozwólmy, aby okrucieństwo osłoniło się milczeniem.

Dziś, gdy świat z niepokojem patrzy na kolejne ogniska konfliktów, a zwłaszcza na dramat rozgrywający się na Bliskim Wschodzie, tym bardziej musimy pamiętać, że wojna nie zna hierarchii cierpienia. Każda łza matki opłakującej dziecko jest tak samo przepełniona rozpaczą, każdy krzyk człowieka uciekającego przed bombami tak samo rozdziera serce. Jednak to, że kolejne tragedie przyciągają uwagę, nie sprawia, że wcześniejsze rany przestaną krwawić. Ukraina wciąż płonie, a jej mieszkańcy wciąż walczą o prawo do życia.

Niech uwaga i troska świata stanowi tarczę dla dzieci, którym odebrano nie tylko domy, lecz także tożsamość; niech potępienie agresji stanie się nadzieją dla tych, którzy zamiast żyć w swoich domach, chronią się w piwnicach przed gradem rakiet. Nie zapominajmy o rujnowanych codziennie miastach, gdzie całe dzielnice mieszkalne, szkoły, miejsca pracy i szpitale obracane są w pył w imię imperialnych zapędów. Nie pozwólmy, aby śmierć z ręki agresora stała się codziennością współczesnej ludzkości.

Wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt regionalny. To systemowe uderzenie w fundamenty naszego świata - w prawo do życia, wolności i samostanowienia. Ukraina stała się poligonem doświadczalnym dla brutalnych reżimów, które sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, zanim demokratyczny świat realnie zareaguje. Jeśli dziś pozwolimy, by zmęczenie wojną zagłuszyło naszą empatię, jutro możemy obudzić się w świecie, w którym przemoc stanie się walutą polityki, a ludzkie życie - jedynie kosztem ubocznym cudzych ambicji.

Nie możemy pozwolić sobie na zmęczenie wojną. Każdy dzień to kolejne stracone życie i kolejna cegła w murze obojętności. Solidarność z ofiarami agresji to jedyny sposób, by uczynić przemoc nieopłacalną i zbudować bezpieczniejszy świat dla przyszłych pokoleń. Ukraina walczy dziś o naszą wspólną wolność. Nie odwracajmy wzroku. Nie pozwólmy, by inne tragedie - choć równie bolesne - przysłoniły tę, która trwa nieprzerwanie od lat i której zakończenie zależy także od naszej pamięci, naszego głosu i naszej odwagi.

Przypominajmy światu o tym okrucieństwie tak długo, aż zapanuje sprawiedliwy pokój, a winni zbrodni zostaną osądzeni. Niech nasza solidarność stanie się światłem, które nie pozwoli, by zwyciężyła ciemność.

Z nadzieją na pokój i sprawiedliwość

Przedstawiciele polskich profesorów medycyny i nauk o zdrowiu:

prof. Robert Gałązkowski,

prof. Bohdan Maruszewski,

prof. Andrzej Bochenek,

prof. Dariusz Kawecki,

prof. Katarzyna Koziak,

prof. Marta Struga,

prof. Marcin Mikos,

prof. Grażyna Rydzewska,

prof. Marcin Sobczak,

prof. Marcin Gruchała,

prof. Bożena Werner,

prof. Robert Gil,

prof. Dariusz Koziorowski,

prof. Roman Danielewicz,

prof. Janusz Wyzgał,

prof. Mariusz Panczyk,

prof. Artur Jakimiuk,

prof. Piotr Tyszko,

prof. Klaudiusz Nadolny,

prof. Maciej Słodkowski,

prof. Agnieszka Pawlak,

prof. Jerzy Sieńko,

prof. Anna Kostera - Pruszczyk,

prof. Adam Maciejewski,

prof. Zbigniew Gaciong,

prof. Piotr Kuna,

prof. Tomasz Darocha,

prof. Joanna Gotlib - Małkowska,

prof. Wojciech Młynarski,

prof. Mariusz Jankowski,

prof. Justyna Kowalska,

prof. Bożena Kociszewska-Najman,

prof. Janusz Trzebicki,

prof. Justyna Domienik-Karłowicz,

prof. Piotr Czauderna,

prof. Jerzy Ładny,

prof. Mariusz Gujski,

prof. Dariusz Boroń,

prof. Katarzyna Górska,

prof. Edward Franek,

Prof. Andrzej Madej,

prof. Zdzisława Kondera - Anasz,

prof. Tomasz Jurek,

prof. Robert Socha,

prof. Aleksander Ostenda,

prof. Piotr Szymański,

prof. Mariusz Kuśmierczyk,

prof. Piotr Korczyński,

prof. Zbigniew Gałązka,

prof. Piotr Pruszczyk,

prof. Andrzej Rydzewski,

prof. Marek Kulus,

prof. Janina Stępińska,

prof. Jarosław Hiczkiewicz,

prof. Paweł Łęgosz,

prof. Jan Mazela,

prof. Ryszard Gellert,

prof. Jerzy Wordliczek,

prof. Napoleon Waszkiewicz,

prof. Ireneusz Kotela,

prof. Maciej Romanowski,

prof. Marek Krawczyk,

prof. Bogdan Ciszek,

prof. Grzegorz Opolski,

prof. Piotr Kaliciński,

prof. Jacek Sobocki,

prof. Dominika Dudek,

prof. Janusz Andres,

prof. Mirosław Wielgoś,

prof. Piotr Rutkowski,

prof. Robert Flisiak,

prof. Krzysztof Bielecki,

prof. Marek Walancik,

prof. Michał Zembala,

prof. Tomasz Czarnik,

prof. Paweł Włodarski,

prof. Marcin Grabowski,

prof. Marcin Wojnar,

prof. Andrzej Friedman,

prof. Dariusz Szukiewicz,

prof. Aleksandra Wesołowska,

prof. Bożenna Małgorzata Dembowska-Bagińska,

prof. Jarosław Czubak,

prof. Jerzy Walecki,

prof. Agata Szulc,

prof. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz,

prof. Piotr Małkowski,

prof. Wojciech Lisik,

prof. Ewa Lech-Marańda,

prof. Beata Tarnacka,

prof. Jacek Lewandowski,

prof. Tomasz Kuczur,

prof. Maciej Sterliński,

prof. Tomasz Pawłowski,

prof. Piotr Paluszkiewicz,

prof. Bolesław Samoliński,

prof. Paweł Andruszkiewicz,

prof. Piotr Skarzyński,

prof. Anna Chrapusta,

prof. Iwona Hus,

prof. Maciej Banach,

prof. Alicja Grzanka,

prof. Anna Staniszewska,

prof. Maria Gańczak,

prof. Krzysztof Tomasiewicz,

prof. Gabriela Olędzka,

prof. Antoni Szczepanik,

prof. Beata Bucheld,

prof. Maciej Kosieradzki,

prof. Krzysztof Bojakowski,

prof. Irena Walecka,

prof. Łukasz Balwicki,

prof. Dawid Murawa,

prof. Andrzej Marszałek,

prof. Wojciech Maksymowicz.