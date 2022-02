Trwa agresja rosyjskich wojsk na Ukrainę. W niedzielę Rosjanie zostali wyparci z Charkowa. Unia Europejska podjęła przełomową decyzję o sfinansowaniu broni i zaopatrzenia dla broniącej się Ukrainy. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin nakazał dowództwu wojskowemu postawienie w stan szczególnej gotowości bojowej siły odstraszania nuklearnego. Śledź naszą relację na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Płonąca stacja benzynowa w okolicach Kijowa / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

2:47

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi, że jego zdaniem najbliższe 24 godziny będą kluczowym okresem dla Ukrainy.

2:40

Google Alphabet Inc potwierdził w niedzielę, że tymczasowo wyłączył w Ukrainie niektóre narzędzia Google Maps, które dostarczają na żywo informacji o warunkach drogowych i lokalizacji różnych miejsc.

Firma poinformowała, że tym samym podjęła działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych w kraju po konsultacjach z władzami Ukrainy, w tym z władzami regionalnymi i lokalnymi.

2:28

2:15

W ciągu trzech dni wojny na Ukrainie straty rosyjskiego wojska wyniosły 4300 osób, ponad 200 żołnierzy dostało się natomiast do niewoli - powiedział w niedzielę ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia.



1:54

W białoruskim Żłobinie widziane były myśliwce, które leciały w kierunku Ukrainy.

1:26

W niedzielę w nocy grupa hakerów Anonymous zablokowała dostęp do szeregu rządowych stron internetowych Rosji i Białorusi - ogłosili aktywiści Anonymous na Twitterze.

W niedzielę w nocy hakerzy z grupy Anonymous zamieścili na Twitterze zdjęcia zablokowanych stron internetowych ministerstwa komunikacji i informatyzacji, państwowego urzędu przemysłu wojskowego oraz sił zbrojnych Białorusi, a także funduszu emerytalnego, służby celnej i usług publicznych Rosji. Celem hakerskiego ataku Anonymous stały się także oficjalne strony internetowe rosyjskiego rządu i Kremla.

1:19

Ukraina powinna dołączyć do Unii Europejskiej - powiedziała w wywiadzie dla Euronews Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej.

1:08

W niedzielę wieczorem wojska rosyjskie wystrzeliły w obwód czerkaski cztery pociski - poinformował na Telegramie przewodniczący Czerkaskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Skiczko.

1:05

W Waszyngtonie przed Białym Domem odbyła się manifestacja solidarności z Ukrainą. Na koniec odśpiewano hymn USA i Ukrainy.

1:01

Szef rosyjskiej delegacji na szczycie klimatycznym ONZ w niedzielę przeprosił za inwazję Władimira Putina na Ukrainę, mówiąc, że nie może znaleźć dla niej "żadnego uzasadnienia" - informuje Financial Times.

00:55

00:40

00:26

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze, że rozmawiał z polskim prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Wielkej Brytanii Borisem Johnsnem. "Uzgodniono dalsze wspólne kroki w celu przeciwdziałania agresorowi. Koalicja antywojenna w akcji" - napisał.



23:59

23:45

Wśród ludności cywilnej Ukrainy zginęły 352 osoby, w tym 14 dzieci - podało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

23:30

23:26

W niedzielę z Ukrainy wyruszył pociąg humanitarny z szukającymi schronienia matkami z dziećmi. Zaplanowane są kolejne - poinformował w niedzielę na Twitterze Andrzej Adamczyk minister Infrastruktury.

23:08

Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołuje w trybie pilnym specjalną sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy; odbędzie się ona w poniedziałek. Głosowanie proceduralne uniemożliwiło Rosji zgłoszenie weta - podaje Reuters.

23:02

Armia ukraińska zapewnia, że wojsko rosyjskie straciło blisko 4,5 tysiąca ludzi. Zniszczonych bądź uszkodzonych zostało 27 samolotów, 26 śmigłowców, blisko 150 czołgów i cztery wyrzutnie typu Grad.

22:52

Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przesr..e, ostrzelamy was z każdego okna - ostrzegali rosyjskich wojskowych w nagraniu w sieciach społecznościowych ukraińscy żołnierze. Poddajcie się dzieciaki! - wezwali.

22:48

Andrzej Duda napisał, że odbył kolejną rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.

22:43

Grupa hakerów Anonymous ostrzega i wzywa Alaksandra Łukaszenkę, by przestał wspierać swojego rosyjskiego partnera Władimira Putina - przekazali hakerzy w niedzielę wieczorem na Twitterze.

22:42

Szef Banku Światowego David Malpass powiedział w niedzielę, że jego instytucja będzie prawdopodobnie mogła wesprzeć Ukrainę w ciągu zaledwie kilku dni, znacznie szybciej niż przewidywano tydzień temu, gdy planowano, że 350 mln dol. trafi do Kijowa na koniec marca.

22:39

Ukraiński sztab generalny w komunikacie w niedzielę podał, że Rosja kontynuuje koncentrowanie lotnictwa i aktywizację sił specjalnych na terytorium Białorusi. Z lotnisk w Baranowiczach i Maczuliszczach w kierunku Ukrainy latają samoloty transportowe.