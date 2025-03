"Niszczycielskie" sankcje na Rosję są możliwe, ale prezydent Donald Trump zapewnia, że nie chce ich nakładać, ponieważ chce pokoju. Amerykański przywódca powiedział o tym w środę, w trakcie spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem w Białym Domu.

Donald Trump w trakcie spotkania z premierem Irlandii / BONNIE CASH / POOL / PAP/EPA

Tak, są rzeczy, które można zrobić, które nie byłyby przyjemne w sensie finansowym. (...) Byłoby to bardzo złe dla Rosji. Nie chcę tego robić, bo chcę pokoju. Chcę zobaczyć pokój i zobaczymy; ale w sensie finansowym, tak, moglibyśmy zrobić rzeczy bardzo złe dla Rosji. Byłoby to dla Rosji dewastujące - powiedział Trump, pytany o wywarcie ewentualnej presji na Rosję, by skłonić Moskwę do zawieszenia broni.