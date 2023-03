Leopardy przekazała już także Polska. Pierwsze maszyny z naszego kraju trafiły na Ukrainę już miesiąc temu.

Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy, produkowany od 1979 roku przez przedsiębiorstwo Krauss-Maffei Wegmann. Producent reklamuje je jako "czołowy czołg bojowy na świecie", który od prawie pół wieku łączy aspekty siły ognia, obrony, szybkości i zwrotności, dzięki czemu sprawdza się w różnorakich działaniach bojowych.

To jeden z najbardziej renomowanych czołgów na świecie, prawdopodobnie ustępujący jedynie produkowanemu w Stanach Zjednoczonych czołgowi M1 Abrams.

Czołg Leopard. Podstawowe dane

Załoga około 60-tonowego czołgu Leopard składa się z czterech osób. Maszyna napędzana silnikiem wysokoprężnym ma zasięg około 500 kilometrów i może osiągnąć maksymalną prędkość 68 km/h. Głównym uzbrojeniem czołgu jest działo gładkolufowe 120 mm; do tego należy doliczyć jeszcze dwa lekkie karabiny maszynowe. Co ważne, działo jest bardzo celne, co potwierdzają liczne ćwiczenia.

Leopard 2 posiada ponadto w pełni cyfrowy system kierowania ogniem - maszyna jest wyposażona w noktowizor i dalmierz laserowy, który jest w stanie ocenić odległość od obiektu. Dzięki temu łatwiejsze jest celowanie w będący w ruchu pojazd podczas przemieszczania się po nierównym terenie.

Leopardy 2 mają spawany kadłub i wieżę. Kompozytowy pancerz zapewnia dobrą ochronę przed pociskami przeciwpancernymi i przeciwpancerną bronią kierowaną. Amunicja jest przechowywana w osobnym schowku w wieżyczce, co znacząco poprawia przeżywalność załogi. Czołg wyposażony jest w system ochrony przed bronią masowego rażenia oraz posiada automatyczne systemy gaśnicze.

Gdzie walczyły leopardy?

Obecnie istnieją cztery główne warianty czołgu Leopard 2. Maszyny od dziesięcioleci używane są nie tylko przez armię niemiecką, ale i inne kraje europejskie. Czołgi brały udział w działaniach wojennych m.in. w Kosowie i Bośni, ale też w Afganistanie, gdzie rezultaty ich użycia były bardzo wysoko oceniane. Maszyny wspierały siły brytyjsko-duńskie w walkach z bojownikami i przetrwały kilkadziesiąt prób ataków z różnych stron.

Czołgi Leopard 2 były również używane przez armię turecką w Syrii. W wyniku trafień kierowanymi pociskami przeciwpancernymi zniszczonych zostało kilka sztuk. Okazało się jednak, że na straty wpłynęły liczne błędy taktyczne - większość czołgów została trafiona w tył lub w bok z niewielkich odległości.