W pewnym momencie zderzyło się ze sobą kilku kolarzy. Wśród nich był Michał Kwiatkowski. Eurosport podaje, że Polak zwijał się z bólu i przez chwilę nie mógł wstać. Na miejscu szybko pojawili się medycy, którzy pomogli Kwiatkowskiemu się podnieść. Polak musiał w końcu wycofać się z rywalizacji.

Na szczęście zawodnik poinformował, że obrażenia, jakie odniósł, nie są poważne. "To było mocne uderzenie i w pierwszej chwili poczułem się źle, ale po dłuższym czasie okazało się, że nie ma większych obrażeń poza zdartą skórą. Mogło być gorzej. Co więcej, cieszę się, że mogłem zobaczyć Filippo Gannę we względnie dobrej formie" - napisał na Twitterze Michał Kwiatkowski.