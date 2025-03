Prezydent Francji nie ma wątpliwości co do rzeczywistych intencji Władimira Putina. Rosja pokazuje, że "chce kontynuować wojnę" - przekazał Emmanuel Macron na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu. Francuski przywódca stawia sprawę jasno: Moskwa musi zaakceptować 30-dniowy rozejm bez żadnych warunków wstępnych.

Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski / YOAN VALAT/AFP / East News

We wtorek strona amerykańska przekazała, że osiągnięto porozumienie z przedstawicielami Kijowa i Moskwy w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym i w kontekście ataków na sektor energetyczny. Kreml obwarował jednak umowę licznymi warunkami, których spełnienie będzie oznaczało zdjęcie najsurowszych sankcji, którymi obłożono Rosję po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Donald Trump poinformował, że Waszyngton "rozważa warunki Kremla", ale prawda jest taka, że nie jest w stanie złagodzić sankcji bez zgody Unii Europejskiej. Sankcje dotyczą sektora bankowego, kwestii dokonywania płatności międzynarodowych i eksportu rosyjskich i białoruskich nawozów. We wszystkich aspektach głos ma Bruksela, której jednak do rokowań w Arabii Saudyjskiej nie zaproszono. Ze strony urzędników z UE nie padają sygnały, by propozycja Trumpa i Putina budziła wielki entuzjazm w Europie.

Od USA oddziela nas ocean

Dzisiejsze wystąpienie Emmanuela Macrona pogłębia przepaść między stanowiskiem USA, które chce zakończenia działań wojennych bez względu na koszty i Europą, która domaga się jasnych i czytelnych gwarancji dla Ukrainy oraz reszty kontynentu.

Macron mówi natomiast o konkretach i to tych związanych z dozbrajaniem Kijowa. Francja zapewni Ukrainie około 2 miliardy euro (2,15 miliarda dolarów) dodatkowej pomocy wojskowej, powiedział w środę prezydent, oskarżając Rosję o manipulacje i przeinaczanie ostatnich ograniczonych porozumień o zawieszeniu broni.

W podobnym tonie wypowiada się Zełenski, wywierając jednocześnie presję na administracji Donalda Trumpa. Kijów oczekuje, że Amerykanie, którzy wzięli na siebie cały ciężar pośredniczenia między Ukrainą i Rosją, zadbają o przestrzeganie przez Moskwę umowy o rozejmie.

Sytuacja na Morzu Czarnym jest bardziej skomplikowana. Moskwa próbuje wpisać dodatkowe warunki do porozumienia, które nie ma warunków wstępnych - powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Dlatego oczekujemy, że strona amerykańska zapewni bezwarunkowy charakter ciszy na morzu - dodał.