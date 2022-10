W wyzwolonym przez ukraińskie wojska mieście Łyman w północnej części obwodu donieckiego znaleziono masowy grób, w którym znajduje się ponad 50 ciał cywilów zamordowanych przez rosyjskich okupantów - poinformował portal Hromadske. Oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania Ługańszczyzny, okupowanej przez rosyjskie wojska; kilka miejscowości jest już kontrolowanych przez nasze siły - oświadczył na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Wydarzenia z 224. dnia rosyjskiej inwazji mamy dla Was w naszym raporcie z 05.10.2022 roku.

Szkoła zniszczona przez Rosjan we wsi Ruśki Tyszky / ATEF SAFADI / PAP/EPA

20:57

Czeska minister obrony Jana Czernochova poinformowała, że eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Czech na Ukrainę sięgnął w tym roku kwoty 47 mld koron, czyli około 1,9 mld euro. Czechy przekazały w formie pomocy sprzęt wartości 4,2 mld koron, czyli ponad 170 mln euro.

Czernochova powiedziała, że rząd zatwierdził w środę dalszą pomocy dla Ukrainy. Dodała, że chodzi o ciężki sprzęt, ale ze względów bezpieczeństwa, nie ujawniła żadnych szczegółów. Minister spotkała się z przedstawicielami czeskiego przemysłu zbrojeniowego, którzy także nie ujawnili jakiego rodzaju uzbrojenie pojedzie na Ukrainę.

20:23

Amerykańskie służby wywiadowcze uważają, że osoby należące do władz Ukrainy wydały zgodę na zamach bombowy, w którym zginęła córka rosyjskiego ultranacjonalisty Aleksandra Dugina, Daria - podał "New York Times". Według dziennika, Ukraińcy mieli też dokonać zamachów na przedstawicieli władz kolaborujących z Rosjanami i na fabryki na terytorium Rosji.

19:18

Mieszkańców Łymanu, podejrzewanych przez Rosjan o współpracę z ukraińską armią, zmuszano do zbierania i chowania ludzkich szczątków. Nie wszyscy zamordowani zostali zidentyfikowani, ponieważ ciała mogły długo leżeć na ulicach.

Trudno określić łączną liczbę zabitych w mieście, bowiem ofiary wrogich ostrzałów były niekiedy grzebane w różnych miejscach przez swoich sąsiadów - czytamy w korespondencji z wyzwolonego miasta.

19:13

Polityka Unii Europejskiej wymaga zmiany, ponieważ sankcje gospodarcze wyraźnie niszczą unijną gospodarkę - oświadczył rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Kovacs zaznaczył, że po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej Unia Europejska mówiła, że żadne sankcje na energię nie zostaną nałożone. Następnie w czerwcu Bruksela przeforsowała decyzję o zakazie importu rosyjskiej ropy i jej pochodnych.

Od samego początku mówiliśmy, że wszelkie sankcje nałożone na energię są równoznaczne z zrzuceniem bomby atomowej nie tylko na węgierską, ale i europejską gospodarkę - stwierdził rzecznik rządu. W przypadku Węgier, które nie mają dostępu do morza i sprowadzać ropę oraz gaz mogą tylko rurociągami, zmiana kierunków dostaw wymagałaby długich lat i setek miliardów forintów - dodał.



19:12

W wyzwolonej miejscowości Nowopłatoniwka w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy znaleziono ciała dwóch cywilów zabitych przez rosyjskie wojska; mężczyźni byli przed śmiercią torturowani, zginęli od strzałów w głowę - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Szczątki odkryto na terenie obiektu wypoczynkowego, w którym mieściła się baza rosyjskich wojsk specjalnego przeznaczenia (specnazu).

"Ręce (zamordowanych mężczyzn) były skute kajdankami. (...) Zabici to mężczyźni w wieku około 30-35 lat, mieli na sobie cywilne ubrania. Ciała znajdowały się w piaszczystym dole o głębokości czterech metrów. Tożsamość ofiar jest ustalana" - powiadomiła w komunikacie policja Charkowszczyzny.



19:11

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi poinformował o swoim pilnym wyjeździe do Kijowa. To reakcja na dekret Władimira Putina o przejęciu przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

17:53

Dzisiejszy dekret prezydenta Rosji o przejęciu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i włączeniu jej do rosyjskiej sieci energetycznej jest nieważny z mocy prawa - powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Kreml zdecydował o powołaniu przedsiębiorstwa państwowego i spółki akcyjnej, które będą zarządzały elektrownią położoną w okupowanym przez najeźdźców Enerhodarze.

Już wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret o nieważności wszystkich rosyjskich aktów prawnych naruszających suwerenność i integralność terytorialną sąsiedniego kraju.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, znajduje się na podbitych przez Kreml terenach obwodu zaporoskiego, który Rosja usiłuje oderwać od Ukrainy. Po rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji obiekt został zajęty przez agresora, a następnie teren elektrowni był wielokrotnie ostrzeliwany. W siłowni i jej okolicach stacjonują żołnierze okupanta.

17:52

Przedstawiciel ambasady Litwy w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ, gdzie przekazano mu notę o wydaleniu charge d'affaires litewskiej placówki Virginii Umbrasiene - poinformowało litewskie MSZ.

Władze Rosji nakazały też "zamrożenie" imprez w zabytkowym Domu Jurgisa Baltruszaitisa, będącym litewskim centrum kulturalnym w Moskwie.



17:38

Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu Rosji kierownictwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

17:30

Na podstawie zweryfikowanych danych można potwierdzić, że w 53 regionach Rosji zmobilizowano na wojnę z Ukrainą ponad 213 tys. mężczyzn; rzeczywista liczba powołanych do armii jest znacznie większa, ponieważ nie uzyskano informacji z 32 jednostek administracyjnych - powiadomił niezależny rosyjski serwis Meduza.

Władze regionów starają się jak najlepiej "wypaść" przed Kremlem i często wzywają więcej mężczyzn z rezerwy mobilizacyjnej, niż wynikałoby to z planów ministerstwa obrony. Zamiast przewidzianego 1 proc. w Kraju Krasnojarskim na Syberii wezwano 5,5 proc. rezerwistów, w okupowanym Sewastopolu na Krymie - 4 proc., w Buriacji - 3,7 proc., a w Dagestanie - 2,6 proc.

Przodują pod tym względem regiony zamieszkane przez mniejszości etniczne, co pokrywa się ze statystykami najwyższej śmiertelności żołnierzy podczas wojny - oznajmiła Meduza za niezależnym kanałem Ważnyje Istorii i projektem Conflict Intelligence Team (CIT).

Na front jadą głównie mieszkańcy najbiedniejszych części Rosji. W 23 spośród 26 regionów, w których przekroczono limit rezerwistów określony przez resort obrony, dochody ludności są na poziomie poniżej średniej krajowej - powiadomiono w raporcie opozycyjnych mediów.



17:21

Głównym kryterium mobilizacji na wojnę z Ukrainą stała się szybkość znalezienia mężczyzn i dlatego komendy uzupełnień sięgają po tych, którzy są pod ręką; najłatwiej uzyskać dane osobowe m.in. alkoholików i osób leczących się z uzależnienia od narkotyków - podał na Telegramie niezależny rosyjski kanał Możem Objasnit'.

Jak powiadomił "znajomy jednego z gubernatorów", osoby uzależnione od narkotyków "trafiły już na policyjne listy", ponieważ "łatwo je odszukać na podstawie miejsca meldunku". W całym kraju największe "szanse" na powołanie do armii mają mężczyźni, którzy mieszkają i regularnie głosują w wyborach tam, gdzie zostali oficjalnie zameldowani - twierdzą niezależne media.

Wezwania na front otrzymują także osoby cierpiące na przewlekłe choroby i charakteryzujące się "ograniczoną sprawnością fizyczną".

15:58

Rosyjskie obiekty na okupowanym terytorium Ukrainy są uzasadnionymi celami wojskowymi, a kontrofensywa naszych sił zbrojnych jest częścią wojny obronnej - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

15:08

Petro Kotin, szef ukraińskiego państwowego koncernu energetycznego Enerhoatom przejął kierowanie Zaporoską Elektrownią Atomową w Enerhodarze, na południu Ukrainy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na film opublikowany przez Kotina na Telegramie.

Kotin zaapelował do pracowników elektrowni, by nie podpisywali żadnych dokumentów, które przedłożą im rosyjscy okupanci.

Wszystkie dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania stacji będą podejmowane bezpośrednio w centralnym biurze Enerhoatomu - powiedział Kotin. Będziemy nadal pracować zgodnie z ukraińskim prawem, w ramach ukraińskiego systemu energetycznego, w ramach Enerhoatomu - dodał.

Kotin przejął obowiązki dotychczasowego dyrektora zaporoskiej siłowni jądrowej, Ihora Muraszowa, który kilka dni temu został zatrzymany przez Rosjan "w celu zadania kilku pytań". W sprawie jego uwolnienia negocjowała ze stroną rosyjską Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Po jego uwolnieniu w poniedziałek MAEA poinformowała, że Muraszow przebywa ze swoją rodziną na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę i nie będzie kontynuował swoich obowiązków w elektrowni.



15:04

W rosyjskim sztabie generalnym narasta sprzeciw wobec prezydenta Władimira Putina; część wojskowych mówi już otwarcie, że wojna z Ukrainą jest przegrana, dlatego trzeba uratować przynajmniej część żołnierzy, a nawet całkowicie wycofać się z sąsiedniego kraju - oznajmił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow.

13:49

Oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania Ługańszczyzny, okupowanej przez rosyjskie wojska; kilka miejscowości jest już kontrolowanych przez nasze siły - oświadczył na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Dziękujemy ukraińskim wojskom za takie wspaniałe wieści. (...) Ługańszczyzna to Ukraina. Tak było, jest i będzie - powiedział Hajdaj w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

25 czerwca rosyjskie siły opanowały Siewierodonieck, a 3 lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta Ługańszczyzny, które pozostawały jeszcze pod kontrolą rządu w Kijowie. Jak informowały w lipcu i sierpniu lojalne wobec Ukrainy władze obwodu, najeźdźcy nigdy nie zdołali zająć całego regionu, ponieważ przez całe lato trwały walki w miejscowościach Biłohoriwka i Werchniokamjanka w zachodniej części Ługańszczyzny, w pobliżu granicy z obwodem donieckim. We wrześniu, w ramach kontrofensywy w północno-wschodniej części kraju, ukraińskie wojska całkowicie wyparły oddziały agresora z Biłohoriwki.

Rozpoczęta na początku października kampania na rzecz wyzwolenia Ługańszczyzny stała się możliwa po odbiciu z rąk najeźdźcy miasta Łyman na północy Donbasu - ważnego strategicznie punktu oporu Rosjan. Władze w Kijowie potwierdziły w sobotę, że Ukraina odzyskała kontrolę nad Łymanem.



13:00

Żądania Rosji, by Kazachstan wydalił z kraju ukraińskiego ambasadora, są niezgodne z charakterem sojuszniczych relacji Astany i Moskwy jako równorzędnych strategicznych partnerów - oświadczył rzecznik MSZ Kazachstanu Ajbek Smadijarow, cytowany przez agencję Reutera.

"Im więcej Rosjan zabijemy teraz, tym mniej będą ich musiały zabić nasze dzieci" - powiedział w sierpniu ambasador Ukrainy w Kazachstanie Petro Wrublewski w rozmowie z lokalnym blogerem. Po tym stwierdzeniu dyplomaty Kreml zażądał od Astany wydalenia ambasadora. Władze Kazachstanu zdecydowały się na mniej radykalne rozwiązanie, zwracając się do Kijowa z prośbą o wyznaczenie nowego szefa ukraińskiej placówki. Jak ocenił wówczas kazachstański MSZ, słowa Wrublewskiego były "niedopuszczalne w kraju z liczną rosyjską mniejszością (etniczną)".

Rzecznik resortu dyplomacji Kazachstanu wyjaśnił, że dotychczasowy ambasador przestanie formalnie kierować ukraińską misją w momencie objęcia placówki przez swojego następcę. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oznajmiła, że jest "oburzona" postawą Astany i powiadomiła, że ambasador Kazachstanu zostanie wezwany do rosyjskiego ministerstwa na rozmowę.

12:56

Była pracownica rosyjskiej telewizji państwowej Marina Owsiannikowa opublikowała w środę film, na którym, demonstruje nadajnik dla osoby pozostającej w areszcie domowym i apeluje do władz Rosji, by założyły go Putinowi, gdyż "to jego trzeba izolować". Na Owsiannikową nałożono areszt za protestowanie przeciwko wojnie z Ukrainą.

12:52

Osoby przybywające z Ukrainy i Rosji do Finlandii w celu ubiegania się o azyl nie będą już kierowane do tych samych ośrodków dla uchodźców. Spokojna dotąd atmosfera w tych miejscach zaczęła się zmieniać po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji - poinformował Fiński Urząd ds. Imigracji (Migri).



Ukraińcy mówili, że "odczuwają strach" wywołany faktem, że dzielą pomieszczenia mieszkalne z ubiegającymi się o azyl Rosjanami - tłumaczą władze urzędu.



Zdaniem Stowarzyszenia Ukraińców w Finlandii umieszczanie obywateli obu krajów w tych samych ośrodkach jest niebezpieczne, szczególnie dla ukraińskich kobiet i dzieci, stanowiących większość wśród osób, które opuściły Ukrainę w związku z napaścią Rosji.

12:28

Z portów "Odessa", "Południe" i "Czornomorsk" wypłynęło 6 statków z 115 500 tonami produktów rolnych, które zostaną wysłane do krajów Afryki, Azji i Europy - informuje Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy.

12:21

Po raz kolejny udało nam się zapobiec sankcjom, które zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii na Węgry i szkodzą narodowi węgierskiemu. Będziemy nadal bronić węgierskich interesów narodowych - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.



"Prowadziliśmy twarde negocjacje i osiągnęliśmy to, że limit cen na ropę nie ma zastosowania do transportu ropy przez rurociągi (w ten sposób pozyskujemy surowiec, który ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego), a w nagłych przypadkach również do transportu morskiego" - zaznaczył minister.



Szijjarto podkreślił, że z ósmego pakietu sankcji przeciw Rosji wyłączono też sprawy dotyczące energii jądrowej, dlatego rozbudowa elektrowni w Paksu, za co odpowiedzialny jest rosyjski Rosatom, nie jest zagrożona. "Do listy sankcji nie dodano również żadnej instytucji ważnej dla współpracy w zakresie badań i rozwoju jądrowego" - dodał Szijjarto.

12:13

Oceny zdolności Rosji do uderzeń z powietrza były w większości błędne, przeszacowaliśmy możliwości Rosjan - przyznali eksperci i wojskowi dyskutujący o zagrożeniach balistycznych podczas panelu w ramach drugiego dnia Warsaw Security Forum.

"Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła wspaniałe wyniki mając sprzęt w większości starszy niż ten, którym dysponują Rosjanie, nie mając sieci radarowej pozwalającej śledzić pociski nadlatujące z rosyjskich pozycji" - powiedział analityk Reuben Johnson. Przytoczył relacje, według których pociski często są wykrywane wizualnie, a nie przez radary obserwacyjne, zanim zostaną uchwycone przez radary kierowania ogniem.

Dodał, że ataki na dworce kolejowe i centra handlowe, mogą wiązać się z tym, że Rosjanie używają przestarzałych pocisków Kh-22, zaprojektowanych do zwalczania lotniskowców i wyposażonych w czujniki naprowadzające na duże obiekty.

12:02

Musimy pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy to wszystko zaczęli. Powinien zostać powołany specjalny trybunał do osądzenia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online podczas zorganizowanej w Paryżu debaty "Wojna i Prawo".

"Należy powołać specjalny trybunał dla zbrodni agresji na Ukrainę. Aby mógł ukarać tych, do których niestety Międzynarodowy Trybunał Karny i wszystkie inne dostępne instytucje sądowe na świecie nie mogą dotrzeć" - wezwał Zełenski. "Wszyscy wiecie, jak przywódcy Rosji, chowając się za fałszywymi opowieściami o suwerenności państwa, unikają sprawiedliwej odpowiedzialności za to, co zrobili. Musimy to przezwyciężyć" - zaznaczył.

11:33

Rosyjskie władze okupacyjne ukarały zwyciężczynię konkursu na "królową piękności Krymu" Olhę Waliejewą grzywną 40 tys. rubli (680 USD) za śpiewanie ukraińskiej pieśni patriotycznej "Czerwona Kalina" - podała w środę stacja CNN, cytując media rosyjskie.

Waliejewą oskarżono o dyskredytowanie rosyjskiej armii i promowanie "symboli ekstremistycznych" - podała stacja BBC. Inna kobieta, która śpiewała razem z Waliejewą, została skazana na 10 dni aresztu.

11:15

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy dotyczące aneksji czterech ukraińskich obwodów. Dokumenty zostały opublikowane w środę rano na stronie rządowej. To dopełnienie procedury formalnego przyłączenia okupowanych ukraińskich terytoriów do Rosji.

10:57

W Ługańsku rosyjscy okupanci nadal zatrzymują mężczyzn na ulicach miasta i siłą wysyłają ich na wojnę.

10:34

Akty sabotażu przeciwko gazociągom Nord Stream pokazały, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura energetyczna. Musimy przeprowadzić stress testy tej infrastruktury. Musimy przygotować się na nagłe zakłócenia - powiedziała w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

10:15

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis ocenił omawiany obecnie ósmy pakiet sankcji UE wobec Rosji. Uznał, że jest słaby, ale lepszy od braku porozumienia.

10:13

Rosjanie uciekający ze swego kraju, by uniknąć mobilizacji, nie będą automatycznie otrzymywać wiz pobytowych we Francji - powiedziała francuska sekretarz stanu ds. europejskich Laurence Boone.

Boone zaznaczyła też, że sytuacja każdego z uciekinierów będzie rozpatrywana indywidualnie pod względem grożącego mu niebezpieczeństwa w przypadku powrotu.

"Mamy ograniczone warunki, na podstawie których możemy wydawać wizy. Zadbamy o to, by dysydenccy dziennikarze, ludzie walczący z reżimem, artyści i studenci nadal mogli tu przyjechać, a wnioski wizowe będziemy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę ryzyko dla bezpieczeństwa" - powiedziała Boone w wywiadzie dla radia Franceinfo.

09:42

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła rosyjskich agentów, którzy przygotowywali "referendum" na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu mikołajowskiego.

09:34

Japonia ponownie otworzyła w środę swoją ambasadę w Kijowie po siedmiu miesiącach przerwy spowodowanej rosyjską inwazją na Ukrainę - poinformowało japońskie MSZ. Powodem decyzji jest poprawa warunków bezpieczeństwa w stolicy Ukrainy.

Pracownicy japońskiej ambasady zostali w marcu przeniesieni do tymczasowego biura łącznikowego we Lwowie na zachodzie kraju. Następnie w obliczu nasilenia rosyjskiej inwazji opuścili Ukrainę - przypomina japońska agencja prasowa Kyodo.

09:26

"Ukraina kontynuuje postępy w operacjach ofensywnych zarówno na froncie północno-wschodnim, jak i południowym. Na północnym wschodzie, w obwodzie charkowskim, Ukraina skonsolidowała znaczny obszar na wschód od rzeki Oskił. Ukraińskie formacje posunęły się do 20 km za rzeką w głąb rosyjskiej strefy obronnej w kierunku węzła zaopatrzeniowego w miejscowości Swatowe. Jest wielce prawdopodobne, że Ukraina może teraz uderzyć większością swoich systemów artyleryjskich na kluczową drogę Swatowe-Kreminna, co jeszcze bardziej nadwyręży zdolność Rosji do zaopatrywania swoich jednostek na wschodzie" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak dodano, z politycznego punktu widzenia rosyjscy przywódcy będą najprawdopodobniej zaniepokojeni faktem, że frontowe jednostki ukraińskie zbliżają się do granic obwodu ługańskiego, który według Rosji został zaanektowany w miniony piątek.

08:44

08:12

Trzeba zrozumieć, że Ukraina nie tylko walczy o swoją niepodległość, ale też broni całej Europy przed rosyjską agresją, oczywiście z pomocą partnerów, w tym Polski, i za tę pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni - mówi PAP były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Zapytany, czy wydarzenia ostatnich kilku dni, zorganizowane przez Rosję "referenda" na Ukrainie i ogłoszona przez Władimira Putina aneksja części czterech ukraińskich regionów skłonią państwa, które są mniej aktywne w udzielaniu pomocy Ukrainie, do jej zwiększenia, Poroszenko podkreślił, by nie mówić w tym kontekście o referendach, nawet w cudzysłowie.

08:01

Wołodymyr Zełenski zamieścił zdjęcie z wyzwolonego Łymana.

"Oto, co okupant pozostawił w ukraińskim Łymanie. Wszędzie na zajętym terytorium państwo agresora niszczy wszelkie podstawy życia - gospodarkę, sferę społeczną, kulturę - pisze.

07:36

Siły ukraińskie wciąż osiągały znaczne postępy w obwodzie chersońskim na południu kraju, a jednocześnie kontynuowały kontrofensywę w obwodach charkowskim i ługańskim na wschodzie - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Tym postępom towarzyszyły uderzenia w rosyjskie obiekty wojskowe i węzły logistyczne, co uniemożliwiało najeźdźcom przerzucanie dodatkowej amunicji, rezerw, poborowych i innych środków wzmacniających ich pozycje na froncie. Rosyjskie źródła informowały, że siły ukraińskie po raz kolejny ostrzelały most Antonowski w Chersoniu.

07:16

Podczas rosyjskiej okupacji najgorzej traktowali nas bojownicy tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - powiedziały PAP kobiety z wyzwolonego ponad dwa tygodnie temu Iziumu w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy.

"Zaszli do nas i powiedzieli: no co k...y, przez osiem lat znęcałyście się nad nami, to teraz my się nad wami poznęcamy. Ci z DRL i ŁRL byli gorsi od Rosjan" - wspomina 60-latka, która w centrum miasta oczekiwała na pomoc humanitarną.

"Mówią, że rozstrzeliwali wszystkich pod rząd" - dodaje jej koleżanka.

Ze strachu przed obcymi żołnierzami i bojownikami wiele rodzin opuściło miasto. Dziś powoli do niego wracają.

06:52

Ukraińcy chcą iść w kierunku Ługańska, aby zadać kłam wszystkim referendom i pseudo-referendom które ogłosił Putin i jego deklaracjom o przyłączeniu tego terytorium do Federacji Rosyjskiej; armia ukraińska nie wykonała jeszcze decydującego uderzenia - ocenił w rozmowie z PAP gen. Waldemar Skrzypczak.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne. Łyman to ważny węzeł kolejowy, a jego odbicie pozwala siłom ukraińskim na rozpoczęcie operacji przejęcia zachodniej części obwodu ługańskiego.

06:46

Ponad 60 proc. obywateli UE uważa, że należy kontynuować wsparcie militarne Ukrainy. Na tym tle wyróżniają się Włosi, gdzie pomoc militarną popiera mniej niż połowa społeczeńtwa.

06:12

Nagranie z nocnego ostrzału Białej Cerkwi.

05:40

Podkijowska Biała Cerkiew na Ukrainie na celowniku rosyjkiej armii: Miasto zostało zaatakowane dronami kamikadze. Doszło do kilku eksplozji.

Jedna osoba zginęła. Jak informują lokalne władze doszło do pożarów w obiektach infrastruktury.

05:34

Mimo postępów wojsk ukraińskich, trwają ostre walki w obwodzie chersońskim.

05:31

Dowództwo Operacyjne Ukrainy "Południe" poinformowało, że siły ukraińskie zabiły 31 żołnierzy Putina i zniszczyły ponad 40 sztuk sprzętu, w tym 8 czołgów, 26 pojazdów opancerzonych i haubicę Msta-B.

05:02

Rosyjskie siły ostrzelały z dronów znajdującą się 80 km od Kijowa Białą Cerkiew.