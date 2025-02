Kładziesz się spać i myślisz o synu, budzisz się, wstajesz - wciąż myślisz - co z nim. Bierzesz do ręki łyżkę, żeby coś zjeść - myślisz, a co jadł mój syn? To tak jakbyś żył i nie żył jednocześnie, najlepiej tak to opisać. Wszystkie jak tu stoimy, to tak mamy. Chodzisz, oddychasz, ale nie żyjesz - mówiły dziennikarzowi RMF FM panie Alina oraz Oksana, które od dwóch lat nie mają wieści o losach swoich bliskich i wciąż czekają na jakiś sygnał od nich. Pani Olena, która nie wie, czy jej mąż żyje, ma żal do władz, że nie robią zbyt wiele dla takich jak ona i jej znajome.



W czwartek od rana na ulicę Chreszczatyk i skwer Niebiańskiej Sotni w centrum Kijowa przychodzili mieszkańcy stolicy z kwiatami. Zatrzymywali się na chwilę przy tabliczkach upamiętniających ich bliskich albo przyjaciół. Do 110 tabliczek, które upamiętniają ofiary Euromajdanu, przez ostatnie dwa lata dołączyły tysiące zdjęć. Są na nich żołnierze, którzy zginęli na froncie albo przepadli bez wieści.

Opracowanie Krzysztof Maj