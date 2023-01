Rosyjskie zapasy dronów bojowych produkcji irańskiej są obecnie na wyczerpaniu. Kremlowi wystarczy bezzałogowców na zaledwie kilka kolejnych ataków przeciwko Ukrainie. Wkrótce możliwa jest kolejna dostawa tych maszyn z Iranu - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Wóz bojowy w Łymanie w obwodzie donieckim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Think tank przypomniał, że na początku stycznia minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow szacował, że Rosja wykorzystała już 88 proc. irańskich dronów z ostatniej partii tych aparatów, liczącej 750 sztuk. Spotkanie przewodniczącego rosyjskiej Dumy (niższej izby parlamentu) Wiaczesławem Wołodinem z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, do którego doszło 23 stycznia w Teheranie, mogło jednak świadczyć o zamiarach Moskwy, by szybko uzupełnić wyczerpujące się zapasy - czytamy w analizie ISW.

Irańskie drony na wojnie w Ukrainie

W sierpniu 2022 roku Rosja zaczęła kupować od Iranu drony-kamikadze, natomiast ich masowe użycie na polu walki w Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu. Bezzałogowce, głównie maszyny Shahed-136, są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.



Rząd w Teheranie konsekwentnie zaprzecza, że sprzedał Moskwie swoje drony w celu ich wykorzystania w Ukrainie. Na początku listopada ubiegłego roku minister spraw zagranicznych Husajn Amirabdollahian potwierdził, że Iran przekazał Rosji "pewną liczbę" bezzałogowców, lecz - w jego ocenie - stało się to na kilka miesięcy przed inwazją Kremla na sąsiednie państwo.