Iran znów pomoże Rosji zbrojnie. Teheran planuje w najbliższej przyszłości przekazać Moskwie wyrzutnie do rakiet balistycznych krótkiego zasięgu Fath-360, które Rosja mogłaby wykorzystać w wojnie przeciwko Ukrainie - poinformował Reuters. Agencja powołuje się na dwóch zachodnich urzędników ds. bezpieczeństwa, zaznajomionych ze sprawą.

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Według źródeł, przekazanie irańskich wyrzutni jest "przesądzone". Chodzi o instalacje rakiet Fath-360 o zasięgu do 120 km, które umożliwiłyby wojskom rosyjskim przeprowadzanie uderzeń operacyjnych na ukraińskie pozycje, obiekty wojskowe i miejscowości w pobliżu linii frontu.

We wrześniu 2024 roku Iran dostarczył Rosji rakiety Fath-360 na dziewięciu statkach pod banderą rosyjską. Wówczas trzy źródła poinformowały agencję Reuters, że wyrzutnie do tych rakiet nie wchodziły w skład dostawy.

Reuters przypomina, że generał armii USA Christopher Cavoli informował Kongres USA, że Iran przekazał Rosji ponad 400 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Przypuszczalnie chodziło o Fath-360.

Eksperci uważają, że posiadanie wyrzutni do rakiet Fath-360 pozwoli Rosji zachować nowocześniejsze pociski, takie jak Iskander, do ataków dalekiego zasięgu na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, zwłaszcza infrastrukturę energetyczną. To dodatkowo obciążyłoby ukraiński system obrony powietrznej.