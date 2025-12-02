Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wspólnie z brytyjskimi służbami specjalnymi, zdemaskował Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore'a, który w latach 2024-2025, w imieniu rosyjskich służb specjalnych, prowadził działalność wywiadowczą i sabotażową na terytorium Ukrainy. Mężczyzna przyjechał do kraju, by szkolić ukraińskich żołnierzy.
- Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła w październiku operację, w wyniku której zatrzymano Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore’a, podejrzanego o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
- Brytyjczyk, były żołnierz, mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została użyta w głośnych zabójstwach, m.in. Andrija Parubija i Iryny Farion.
- Parubij, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, został zastrzelony w sierpniu 2025 r. we Lwowie; rok wcześniej w tym samym mieście zamordowano Irynę Farion.
- Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji z Polski i ze świata.
Portal Ukraińska Prawda podał we wtorek, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, że operację specjalną mającą na celu ujawnienie rosyjskiego sabotażysty przeprowadzono na początku października, a działania koordynował zastępca szefa SBU, gen. Ołeksandr Pokład.
Według rozmówcy serwisu Ross David Cutmore przybył na Ukrainę w 2024 r. w charakterze instruktora wojskowego, aby pomóc w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Źródło dodało, że Brytyjczyk ma doświadczenie wojskowe, które zdobył podczas służby w brytyjskiej armii na Bliskim Wschodzie.