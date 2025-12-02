Źródło UP podało również, że rosyjskie służby specjalne przekazały Cutmore'owi broń palną i amunicję do przeprowadzenia "zabójstw na zlecenie" na terytorium Ukrainy. Śledczy uważają, że Brytyjczyk mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została następnie wykorzystana w głośnych zabójstwach Demiana Hanuła, Iryny Farion i Andrija Parubija.

"Cutmore został zatrzymany, obecnie przebywa w areszcie" - podsumowuje źródło Ukraińskiej Prawdy.

Zamach na Andrija Parubija

Przypomnijmy, 54-letni Andrij Parubij, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, został zastrzelony w 30 sierpnia br. w godzinach porannych przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym w kasku na głowie i z plecakiem kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka oddano około ośmiu strzałów.

Był to drugi zamach na ukraińskiego polityka, który został dokonany we Lwowie. W lipcu 2024 r. postrzelona ze skutkiem śmiertelnym została tam b. deputowana ukraińskiego parlamentu Iryna Farion, polityk związana ze skrajnie prawicową partią Swoboda, znana przede wszystkim z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego.