Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wspólnie z brytyjskimi służbami specjalnymi, zdemaskował Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore'a, który w latach 2024-2025, w imieniu rosyjskich służb specjalnych, prowadził działalność wywiadowczą i sabotażową na terytorium Ukrainy. Mężczyzna przyjechał do kraju, by szkolić ukraińskich żołnierzy.

  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła w październiku operację, w wyniku której zatrzymano Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore’a, podejrzanego o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
  • Brytyjczyk, były żołnierz, mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została użyta w głośnych zabójstwach, m.in. Andrija Parubija i Iryny Farion.
  • Parubij, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, został zastrzelony w sierpniu 2025 r. we Lwowie; rok wcześniej w tym samym mieście zamordowano Irynę Farion.
  • Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji z Polski i ze świata.

Zobacz również:

Portal Ukraińska Prawda podał we wtorek, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, że operację specjalną mającą na celu ujawnienie rosyjskiego sabotażysty przeprowadzono na początku października, a działania koordynował zastępca szefa SBU, gen. Ołeksandr Pokład.

Według rozmówcy serwisu Ross David Cutmore przybył na Ukrainę w 2024 r. w charakterze instruktora wojskowego, aby pomóc w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Źródło dodało, że Brytyjczyk ma doświadczenie wojskowe, które zdobył podczas służby w brytyjskiej armii na Bliskim Wschodzie.

Źródło UP podało również, że rosyjskie służby specjalne przekazały Cutmore'owi broń palną i amunicję do przeprowadzenia "zabójstw na zlecenie" na terytorium Ukrainy. Śledczy uważają, że Brytyjczyk mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została następnie wykorzystana w głośnych zabójstwach Demiana Hanuła, Iryny Farion i Andrija Parubija.

"Cutmore został zatrzymany, obecnie przebywa w areszcie" - podsumowuje źródło Ukraińskiej Prawdy.

Zamach na Andrija Parubija

Przypomnijmy, 54-letni Andrij Parubij, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, został zastrzelony w 30 sierpnia br. w godzinach porannych przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym w kasku na głowie i z plecakiem kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka oddano około ośmiu strzałów.

Był to drugi zamach na ukraińskiego polityka, który został dokonany we Lwowie. W lipcu 2024 r. postrzelona ze skutkiem śmiertelnym została tam b. deputowana ukraińskiego parlamentu Iryna Farion, polityk związana ze skrajnie prawicową partią Swoboda, znana przede wszystkim z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego.