Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej podała informacje dotyczące przekraczania granic lądowych UE przez Rosjan. Wynika z nich, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Unii wjechało ponad 1,3 mln obywateli Rosji. W ostatnim tygodniu liczba Rosjan wjeżdżających do UE wzrosła o 30 procent.

Część Rosjan ucieka przed mobilizacją, inni jadą na szkolenia. Później mają trafić na front / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Od 19 do 25 września lądowymi granicami do UE przybyło 66 tysięcy Rosjan. W stosunku do poprzedniego tygodnia to wzrost o 30 procent. Nietrudno się domyśleć, że na wzmożony ruch miało wpływ ogłoszenie mobilizacji przez Władimira Putina.

Większość obywateli Rosji przekroczyła granicę UE w Finlandii i Estonii. W ciągu zaledwie ostatnich czterech dni 30 tysięcy Rosjan pojawiło się w Finlandii.

Frontex informuje, że większość przekraczających granicę ma wizy wydane przez kraje UE lub państwa stowarzyszone obszaru Schengen.

Liczba wjazdów Rosjan do UE / FRONTEX /

Będzie więcej nielegalnych przekroczeń granic

Unijna agencja spodziewa się, że jeśli Rosja zamknie granice dla mężczyzn objętych mobilizacją, to nielegalnych przekroczeń granic będzie coraz więcej.

Wyjazdy Rosjan z UE / FRONTEX /

19 września Polska wprowadziła nowe restrykcje dla Rosjan, którzy chcą wjechać do naszego kraju. Na podobne ruchy zdecydowały się Litwa, Łotwa i Estonia. Zaostrzenie możliwości wjazdu dla Rosjan rozpatruje też Finlandia.

Frontex w komunikacie podaje, że w związku z mobilizacją w najbliższym czasie na zewnętrznych granicach UE spodziewana jest coraz większa liczba obywateli rosyjskich. "W dłuższej perspektywie możemy zaobserwować wzrost nielegalnego przekraczania granic na zewnętrznych granicach UE z Rosją i Ukrainą, a także wzrost nielegalnego pobytu w UE obywateli rosyjskich już przebywających w państwach członkowskich" - podaje agencja.