Celem ataków były obiekty wojskowej i infrastruktura krytyczna w centralnej części Ukrainy, w tym w obwodzie kijowskim. W tym regionie zestrzelono większość atakujących dronów.

2 trafiły w cele wojskowe. Skala ostrzału była tak duża, że zestrzelone drony i tak spowodowały dużo uszkodzeń. Szczególnie na przedmieściach kijowa, gdzie trafiały w budynki mieszkalne.

Odłamki strąconych dronów spadły na trzy kijowskie dzielnice. W Rejonie Hołosijiwskim uszkodzone zostało centrum handlowe, niezamieszkały budynek, magazyny przemysłowe i budowany blok. W dzielnicy doszło do kilku pożarów.

Co najmniej jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna, po tym gdy zestrzelony dron spadł w pobliżu stacji benzynowej. Według policji zabity to 41-letni mężczyzna pochodzący z obwodu czernihowskiego. Ranni to kobieta i mężczyzna, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

Rosjanie uderzyli też ponad 30 razy rakietami, ale głównie w pozycje wojsk ukraińskich.

W Kijowie i innych obwodach Ukrainy w nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Kijowie obowiązywał on przez ponad 5 godzin.