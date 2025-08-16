Europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjęli działania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mające na celu zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W dokumencie podkreślono, że kolejnym krokiem powinny być rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce / PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

W oświadczeniu podkreślono, że Europa jest gotowa nie tylko do wsparcia organizacji szczytu, ale także do aktywnego uczestnictwa w rozmowach i mediacji pomiędzy stronami konfliktu.

"Jesteśmy gotowi, aby pracować z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim nad (zorganizowaniem) trójstronnego szczytu (w formacie Trump-Zełenski-Putin), ze wsparciem europejskim" - czytamy w dokumencie.

Przywódcy Unii Europejskiej są zgodni, że obecna sytuacja wymaga zdecydowanych działań i nowego podejścia do rozmów pokojowych.

"Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa"

Europejscy liderzy wykazali także gotowość do wspierania Ukrainy w uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa.

"Podkreślamy zdecydowanie, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić takich gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja Chętnych jest gotowa do tego, by odgrywać aktywną rolę w tym procesie. Siły zbrojne Ukrainy ani jej współpraca z państwami trzecimi nie powinny jednak podlegać żadnym ograniczeniom. Rosja nie może dysponować prawem weta w kwestii możliwości przystąpienia przez Ukrainę do UE i NATO" - przekazali liderzy.

"To Ukraina będzie podejmować decyzje dotyczące swojego terytorium. Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą" - dodano w oświadczeniu.

Zaznaczono także, że Europa nadal będzie wywierać presję na Rosję oraz wzmacniać sankcje, aż do zawarcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Sygnatariuszami oświadczenia są przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Antonio Costa i liderzy sześciu krajów europejskich, w tym premier Polski Donald Tusk.

