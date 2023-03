11:10

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w czwartek o ujęciu dwóch mieszkanek Kramatorska, które przekazywały Rosjanom informacje o pozycjach sił ukraińskich pod Bachmutem. Jedna z kobiet była sanitariuszką oddziału obrony terytorialnej.



11:05

Do maja Ukraina zamierza przeprowadzić dużą operację kontrofensywą przeciwko wojskom agresora. Kijów rozważa natarcie z obwodu chersońskiego w stronę okupowanego Krymu lub przecięcie rosyjskiego "mostu lądowego" na półwysep, czyli atak na zajęte przez wroga tereny nad Morzem Azowskim - informuje portal Politico.

10:50

Od maja ubiegłego roku w okolicach Bachmutu na wschodzie Ukrainy zginęło lub zostało rannych 20-30 tys. rosyjskich żołnierzy, szczególnie najemników z Grupy Wagnera; najeźdźcy posunęli się naprzód około 25 km, co oznacza co najmniej 800 ofiar na każdy kilometr - oznajmił przedstawiciel misji Wielkiej Brytanii przy OBWE Ian Stubbs.

10:35

Ponad 100 tysięcy Rosjan przybyło w 2022 roku do Armenii i osiedliło się w tym kraju na pobyt stały - poinformował minister gospodarki Armenii Wagan Kerobjan, cytowany w czwartek przez niezależny rosyjski portal Meduza.

Minister powiedział, że dane o relokacji w 2022 roku mówią o 108-110 tys. osób. Kerobjan wyjaśnił, że ludzie ci przyjechali do Armenii i zostali tam na pobyt stały. Ponadto w Armenii w 2022 roku zaczęło działalność około 2500 podmiotów prawnych z udziałem rosyjskim i zarejestrowało się 4 tysiące indywidualnych przedsiębiorców.



10:30

Kreml oświadczył, że jest otwarty na budowanie dobrych relacji z Mołdawią, choć, żałuje, że władze są "niesprawiedliwie uprzedzone" wobec Moskwy. W ostatnich tygodniach władze Mołdawii i analitycy sugerowali, że Rosja planuje "sfabrykować powstanie" w tym kraju.

10:17

W obwodzie donieckim Rosjanie ostrzelali Konstantynówkę rakietami ziemia-powietrze. Sześć osób zostało rannych - uszkodzona została szkoła i budynki mieszkalne - przekazał szef Administracji Wojskowej Obwodu Donieckiego Pawło Kyryłenko.

09:39

"Uważnie obserwujemy formację okrętów na Morzu Czarnym i działania wroga. Odnotowano nietypową aktywność i liczebność formacji okrętowej. Obecnie na Morzu Czarnym znajduje się 20 jednostek, w tym 4 rakietowce" - powiedziała ukraińskim mediom Natalia Humeniuk, rzeczniczka sił zbrojnych Ukrainy działających na południu kraju.

09:26

Rosyjska firma najemnicza Grupa Wagnera, zarządzana przez prokremlowskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna, rozpoczęła rekrutację na stronach pornograficznych; sam Prigożyn miał przyznać, że jest to celowy zabieg i jakoby "bardzo dobry pomysł" - poinformowało w środę Radio Swoboda. Reklama wyświetla się na największym na świecie portalu pornograficznym Pornhub. Materiał został celowo opublikowany w taki sposób, by użytkownicy z Rosji nie mogli go przeoczyć.

09:17

Premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował 14 marca, że Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu 4-6 tygodni" - wskazują analitycy ISW w najnowszym raporcie. Jak dodają, Polska jest gotowa to uczynić w ramach koalicji międzynarodowej. Przypominają, że wcześniej minister obrony Słowacji Jaroslav Nad' mówił o wsparciu Bratysławy dla dostarczenia Ukrainie tych maszyn. "Siły Powietrzne Ukrainy operują MiG-ami-29 i będą mogły użyć ich w operacjach kontrofensywnych, jeśli Ukraina otrzyma je z odpowiednim wyprzedzeniem przed swą kolejną kontrofensywą" - zaznaczają eksperci ISW.



09:08

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński przypomniał, że rok temu Rosjanie zbombardowali Teatr Dramatyczny w Mariupolu, w którym przebywały setki osób.