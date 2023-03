"Rosjanie prawdopodobnie próbują wydobyć szczątki strąconego amerykańskiego drona z Morza Czarnego, lecz jest bardzo mało prawdopodobne, by udało im się uzyskać cokolwiek cennego" - poinformował rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Dodał, że nie wie, czy zniszczenie we wtorek drona przez rosyjskie myśliwce było celowe i czy jest to część "skoordynowanej kampanii".

Mamy wskazania, że Rosja prawdopodobnie czyni wysiłki próbując wydobyć szczątki MQ-9, jednak oceniamy, że to bardzo mało prawdopodobne, by byli w stanie wydobyć cokolwiek użytecznego - powiedział Ryder podczas briefingu prasowego. Jak dodał, amerykańskie wojsko podjęło już działania, by "chronić informacje na pokładzie tego statku powietrznego", a jego szczątki znajdują się na głębokości ok. 1,5 km.



Pytany o to, czy USA oczekują od Rosji przeprosin lub rekompensaty za zniszczenie drona, rzecznik Pentagonu powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo, a Stany Zjednoczone koncentrują się na dalszym wykonywaniu misji rozpoznawczych w regionie Morza Czarnego.



Ryder ocenił też, że opublikowany w czwartek przez jego resort film jasno pokazuje, że rosyjski Su-27 uderzył w drona i przeczy rosyjskim twierdzeniom na temat incydentu. Jednocześnie powiedział, że choć działania rosyjskich pilotów były niebezpieczne i nieprofesjonalne, to nie wie, czy zamierzali oni wejść w kontakt z MQ-9. To jasno pokazuje albo słabe umiejętności lotnicze, albo nieodpowiedzialne zachowanie, bo z punktu widzenia lotnika, dlaczego miałbyś chcieć uderzyć inny samolot własnym samolotem w powietrzu? - zapytał generał.



Jak dodał Ryder, choć w ostatnim czasie można było zauważyć zwiększenie agresywnego zachowania rosyjskich sił powietrznych, nie jest w stanie ocenić, czy jest to wynik "skoordynowanych działań".

Zobacz również: Rosjanie zniszczyli amerykański dron, żeby wznowić kontakty z USA?

Rosjanie chcą wydobyć z dna morza szczątki amerykańskiego drona RMF 24