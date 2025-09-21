Rosyjski generał pułkownik Aleksandr Łapin, wysoki rangą dowódca, który brał udział w pierwszej fazie wojny na Ukrainie, został zwolniony ze służby wojskowej, poinformowała w niedzielę rosyjska agencja prasowa RBC, powołując się na anonimowe źródło.

Aleksander Łapin odwołany z armii / Shutterstock

Jak podaje lokalna agencja informacyjna Tatar Inform, 61-letni Łapin zostanie mianowany asystentem przywódcy Tatarstanu i będzie odpowiedzialny za wsparcie weteranów i ich rodzin.

W 2022 roku Łapin dowodził Centralnym Okręgiem Wojskowym Rosji i ugrupowaniem "Centrum" w Ukrainie. Jego działania spotkały się z krytyką ze strony czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa. Krytyka była szczególnie mocna po wycofaniu się wojsk rosyjskich z ukraińskiego miasta Łymań.

Później Łapin został mianowany dowódcą Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, gdzie dowodził również zgrupowaniem "Północ" na Ukrainie i w pobliżu granicy z Ukrainą, odpowiedzialną między innymi za odcinki w rejonie Kurska i Charkowa. "Wall Street Journal" opisywał Łapina, jako głównego winowajcę powstania luk w obronie rosyjskiej, które umożliwiły Ukraińcom przeprowadzenie ofensywy w obwodzie kurskim.

W sierpniu tego roku zastąpił go generał pułkownik Jewgienij Nikiforow.

Aleksandr Łapin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich dowódców wojskowych ostatnich lat.