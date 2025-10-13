Po kolejnym ataku dronów na terminal naftowy w Teodozji na okupowanym Krymie wybuchł pożar, który pogłębił kryzys paliwowy na półwyspie. Władze okupacyjne informują, że nie ma ofiar, ale mieszkańcy regionu muszą mierzyć się z poważnymi ograniczeniami w dostępie do benzyny. Ataki na infrastrukturę energetyczną stają się coraz częstsze, a sytuacja na Krymie pozostaje napięta.
W nocy z niedzieli na poniedziałek na okupowanym Krymie doszło do kolejnego ataku dronów na strategiczny terminal naftowy w Teodozji. Według informacji przekazanych przez Siergieja Aksjonowa, szefa władz okupacyjnych półwyspu, w wyniku ataku nie odnotowano ofiar w ludziach. Jednak skutki ostrzału okazały się poważne - na terenie terminalu wybuchł pożar, który objął zbiorniki magazynowe z paliwem.