Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie reprezentować Polskę na rozmowach "koalicji chętnych" - dowiedział się reporter RMF FM Igor Skrzypek. Dyskusja w gronie najbliższych sojuszników Ukrainy - w formie online - ma rozpocząć się o godzinie 15.

Radosław Sikorski / Archiwum RMF FM

Wideokonferencja "koalicji chętnych" odbędzie się na dzień przed rozmowami w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump spotka się z ukraińskim przywódcą Wolodymyrem Zelenskim. Towarzyszyć im będą europejscy liderzy. Swoją obecność w Białym Domu potwierdzili już prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Jak udało nam się ustalić w polskim resorcie dyplomacji - grono uczestników spotkania ma być bardzo wąskie. Nadal nie wiadomo, czy Polska będzie mieć tam swojego reprezentanta.

"Koalicja chętnych" została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

Poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie ws. przyszłości Ukrainy odbędzie się trzy dni po piątkowym spotkaniu Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.