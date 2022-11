Premier Mateusz Morawiecki przybył w sobotę rano do Kijowa - przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Pierwszym punktem wizyty było złożenie kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu, następnie szef polskiego rządu spotka się premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas wizyty towarzyszy m.in. wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz oraz minister w KPRM Michał Dworczyk.

Jak wcześniej ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, Morawiecki pojechał do Kijowa przede wszystkim po to, aby omówić z władzami Ukrainy spodziewany nowy ruch migracyjny ze wschodu do Polski.

W ostatnim czasie Rosjanie nasilają bombardowanie ukraińskich osiedli i niszczą infrastrukturę energetyczną tego kraju. Polska chce pomóc. Zwłaszcza kobietom, dzieciom i seniorom. Niektórzy też chcą ewakuować się z Ukrainy, żeby przeżyć. O tym premier Morawiecki ma rozmawiać z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem.

Oprócz schronienia Polska zaoferować Ukraińcom także pomoc materialną: wysłanie śpiworów i generatorów prądu. W Kijowie premier ma ustalić czego dokładnie i w jakich ilościach potrzeba naszym atakowanym przez Rosję sąsiadom.

Ważne spotkanie w kancelarii premiera

Możliwa fala uchodźców z Ukrainy była tematem spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami i wojewodami, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W komunikacie zaznaczono, że na ten moment nie zaobserwowano zwiększonego ruchu na granicy z Ukrainą. Podkreślono, że rząd jest gotów "w każdej chwili" uruchomić dodatkowe punkty recepcyjne i łańcuchy logistyczne dla uchodźców, a ministrowie przekazali premierowi informacje o postępach prac w poszczególnych kwestiach. Omówiono między innymi aktualizację bazy miejsc zakwaterowania, kwestię gotowości służb oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wskazano, że od 24 lutego do połowy października 2022, w szczytowym momencie funkcjonowało 39 punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy, a obecnie działa 21 takich punktów. We wszystkich tych miejscach pomoc znalazło blisko 1,4 mln obywateli Ukrainy - podkreśla KPRM. Informuje, że zorganizowano również dziesiątki tysięcy miejsc zbiorowego zakwaterowania, w których schronienie dotychczas znalazło ponad 450 tysięcy osób.

Zbieramy pieniądze na pomoc Ukraińcom

Pomóżmy Ukraińcom, cywilnym ofiarom wojny, przetrwać zimę w ich ojczyźnie. Wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego kierowanym przez gen. Bogusława Packa zbieramy pieniądze na zakup tzw. pakietów "safe winter". To komplety ciepłej odzieży, bielizny termoaktywnej, a także obuwie, kurtki czy śpiwory, które pozwolą Ukraińcom przetrwać mrozy.