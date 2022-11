Mateusz Morawiecki znowu pojedzie do Kijowa - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. O przyjazd premiera w najbliższym czasie poprosili prezydent Wołodymyr Zełenski i szef rządu Denys Szmyhal.

Premier Mateusz Morawiecki / Mateusz Marek / PAP

Premier Mateusz Morawiecki pojedzie do Kijowa przede wszystkim po to, aby omówić z władzami Ukrainy spodziewany nowy ruch migracyjny ze wschodu do Polski.

W ostatnim czasie Rosjanie nasilają bombardowanie ukraińskich osiedli i niszczą infrastrukturę energetyczną tego kraju. Polska chce pomóc. Zwłaszcza kobietom, dzieciom i seniorom. Niektórzy też chcą ewakuować się z Ukrainy, żeby przeżyć. O tym premier Morawiecki ma rozmawiać z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem.

Jeszcze dziś - jak ustalił dziennikarz RMF FM - w kancelarii premiera odbędzie się narada rządu w tej sprawie.

Oprócz schronienia Polska zaoferować Ukraińcom także pomoc materialną: wysłanie śpiworów i generatorów prądu. W Kijowie premier ma ustalić czego dokładnie i w jakich ilościach potrzeba naszym atakowanym przez Rosję sąsiadom.

Zbieramy pieniądze na pomoc Ukraińcom

Pomóżmy Ukraińcom, cywilnym ofiarom wojny, przetrwać zimę w ich ojczyźnie. Wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego kierowanym przez gen. Bogusława Packa zbieramy pieniądze na zakup tzw. pakietów "safe winter". To komplety ciepłej odzieży, bielizny termoaktywnej, a także obuwie, kurtki czy śpiwory, które pozwolą Ukraińcom przetrwać mrozy.

Przed nimi bardzo trudny czas. A my możemy pomóc. Pieniądze można wpłacać na konto fundacji - wszystkie szczegóły TUTAJ>>> https://zrzutka.pl/g35vpu