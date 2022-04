Do polskich szpitali w najbliższych dniach ma zostać zorganizowany duży transport poszkodowanych w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę - dowiedział się reporter RMF FM. Pacjenci mieliby przyjechać pociągiem sanitarnym.

Zniszczenia we wsi koło Browarów / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Do Polski mają przyjechać pacjenci w ciężkim stanie, którzy wymagają powtórnych operacji albo długiej rehabilitacji. Chodzi o osoby, które mają rany postrzałowe albo obrażenia po wejściu na minę.

Teraz w polskich szpitalach jest kilkanaście takich osób - opisuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Drastycznym przypadkiem była młoda dziewczyna, która weszła nieostrożnie na minę, ma duży ubytek twarzy, w tej chwili jest leczona w Gliwicach - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceminister Kraska.

Siedem tysięcy miejsc w szpitalach

W polskich szpitalach przygotowanych jest około siedmiu tysięcy miejsc dla poszkodowanych w czasie wojny. Część osób, które przyjadą do nas w najbliższym czasie i będą wymagać operacji albo rehabilitacji, może trafić też dalej, do lecznic w Europie Zachodniej.

Pociąg sanitarny jest przygotowany na transport osób rannych z terenu konfliktu zbrojnego. Przygotowujemy się logistycznie, by te osoby był w Polsce zaopiekowane i leczone. To będzie koordynowane przez ukraiński resort zdrowia. Wiem, że mogą trafiać do nas nie tylko cywile poszkodowani w działaniach wojennych, lecz także i żołnierze - dodaje w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dzisiaj rozpoczął się ósmy tydzień rosyjskiej agresji na Ukrainę.