Seria eksplozji na lotnisku wojskowym

W grudniu 2022 roku na lotnisku Engels dwukrotnie miały miejsce eksplozje. Według rosyjskich władz, podczas drugiej, do której doszło 26 grudnia, zginęli trzej wojskowi z personelu technicznego bazy. Rosja oskarżyła o spowodowanie wybuchów siły ukraińskie. Władze Ukrainy oficjalnie nie przyznały się do tego, lecz rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych tego kraju pułkownik Jurij Ihnat powiedział, że "wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie".

Położona około 800 kilometrów od ukraińskiej granicy baza lotnicza w pobliżu miasta Engels w obwodzie saratowskim na południu Rosji była do tej pory wykorzystywana przez rosyjskie wojska do atakowania celów cywilnych w Ukrainie. Startowały z niego strategiczne bombowce Tu-95, które następnie wystrzeliwały rakietowe pociski manewrujące w kierunku Ukrainy.

Zobacz również: Ukraińcy coraz częściej atakują dronami rosyjskie obiekty wojskowe

Brytyjski resort obrony poinformował 5 stycznia, że Rosjanie najprawdopodobniej postanowili przenieść swe samoloty bojowe głównie na lotniska położone w większej odległości od Ukrainy. 27 grudnia sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow oświadczył, że po wybuchach w bazie Engels Rosja przeniosła bombowce na Daleki Wschód.