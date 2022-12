W ostatnich miesiącach, podczas inwazji Kremla na Ukrainę, co kilka dni napływają doniesienia o licznych pożarach, które wybuchają na terytorium całej Rosji. Płoną zarówno obiekty wojskowe, m.in. koszary i komendy uzupełnień, jak też magazyny paliw, obiekty komercyjne i przemysłowe.

W grudniu doszło również do ataków na rosyjskie lotniska wojskowe nie tylko w Engelsie, lecz również w pobliżu Riazania, gdzie uszkodzono samoloty wykorzystywane do wystrzeliwania pocisków w kierunku Ukrainy. Jak oznajmił amerykański dziennik "New York Times" za anonimowym źródłem we władzach w Kijowie, były to "najbardziej zuchwałe od początku wojny" ukraińskie operacje, przeprowadzone przy użyciu dronów.

W czwartek rano już po opublikowaniu codziennej analizy brytyjskiego ministerstwa obrony ukraiński portal Obozrevatel powiadomił o kolejnym, trzecim już w grudniu ataku na lotnisko w Engelsie; poinformowano o wybuchach i ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego.