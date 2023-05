​Jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16 - powiedział we wtorek w Brukseli wicepremier i minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak. Zastrzegł jednak, że takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jesteśmy gotowi takie szkolenie prowadzić. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce - poinformował Błaszczak.

Chciałbym podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich - dodał szef MON.

Błaszczak rozmawiał w Brukseli także z niemieckim ministrem obrony na temat uruchomienia w Polsce hubu do utrzymania czołgów Leopard.

Spotkałem się z moim niemieckim odpowiednikiem, ministrem (Borisem) Pistoriusem. Rozmawialiśmy o dwóch sprawach. Rozmawialiśmy na temat uruchomienia hubu, który jest przeznaczony do utrzymania czołgów Leopard, które są już na Ukrainie. Są tam pewne wyzwania przed nami, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy - powiedział polski polityk.

Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności Patriotów niemieckich na ziemi polskiej. Jestem tu optymistą. Sądzę, że w niedługim czasie minister Pistorius odwiedzi Polskę. Będziemy mieli sposobność, żeby na ten temat rozmawiać w szczegółach - dodał wiceszef polskiego rządu.

Borrell o szkoleniu ukraińskich pilotów na F-16

Wcześniej we wtorek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell stwierdził, że Polska rozpoczęła szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Takie szkolenie się jeszcze nie rozpoczęło - sprecyzował później Mariusz Błaszczak.

Borrell był pytany o to, jakie państwa miał na myśli, mówiąc, że szkolenia na F-16 rozpoczęły się w niektórych krajach. W tym kontekście wymienił Polskę.

Czy te szkolenia już się rozpoczęły? - padło pytanie. Tak - odpowiedział.

Jest zgoda na szkolenia

Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia.

Szkolenie ukraińskich pilotów w pilotowaniu amerykańskich myśliwców F-16 nie czyni NATO stroną konfliktu - stwierdził we wtorek w Brukseli szef Sojuszu Jens Stoltenberg. Ukraina ma prawo do samoobrony. Pomagamy Ukrainie w przestrzeganiu tego prawa - powiedział dziennikarzom.

Prezydent Zełenski jest przekonany, że jego kraj otrzyma F-16 od swych zachodnich partnerów. Przy tym zastrzegł, że Kijów nie wie, ile samolotów mógłby w przyszłości otrzymać.

W sobotę MON w Kijowie podał, że F-16 mają trafić na Ukrainę jesienią.