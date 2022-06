Prezydent USA Joe Biden uda się 25 czerwca do Niemiec, a 28 czerwca do Hiszpanii, by wziąć udział w spotkaniach przywódców G7 i NATO - poinformował w środę Biały Dom. Tematami spotkań będą wojna na Ukrainie i nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Prezydent i liderzy G7 omówią najpilniejsze globalne sprawy, w tym: niezachwiane wsparcie dla demokratycznej, suwerennej i prosperującej Ukrainy, ekonomiczną i demokratyczną odporność, walkę z kryzysem klimatycznym, infrastrukturę rozwoju, globalne bezpieczeństwo zdrowia oraz kryzys energetyczny i żywnościowy wywołany przez rosyjską agresję" - napisano w oświadczeniu Białego Domu.



Po wizycie na zamku Elmau w Bawarii Biden uda się do stolicy Hiszpanii, Madrytu, gdzie odbędzie się szczyt NATO. Podczas spotkania ma dojść do przyjęcia nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, wyznaczającej kierunki jego rozwoju na najbliższą dekadę, w tym "pogłębianie partnerstw z demokratycznymi partnerami w Europie i Azji, by wzmocnić porządek międzynarodowy oparty o zasady". Według zapowiedzi przywódcy mają też podjąć decyzje na temat długoterminowych zmian w rozmieszczeniu sił NATO.



Będzie to czwarta podróż Bidena do Europy od początku jego prezydentury.