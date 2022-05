Wciąż nie ma porozumienia w Unii Europejskiej ws. embarga na rosyjską ropę. Nadal blokują je Węgry. Litewskie ministerstwo obrony przekażą Ukrainie 20 transporterów opancerzonych M113, dziesięć ciężarówek wojskowych i dziesięć samochodów terenowych do rozminowywania. Wycofanie rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego może być pierwszym krokiem do rozmów - powiedział podczas konferencji w Davos prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim. To najważniejsze informacje z 91. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Śledźcie naszą relację minuta po minucie.