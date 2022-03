To 15. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W tureckiej Antalyi spotkali się rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kułeba, jednak te rozmowy nie przyniosły przełomu. Rosjanie cały czas atakuja Mariupol, starają się też okrążyć Kijów. "To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź" - powiedział w Paryżu premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał też, że ostatnie dwa tygodnie, od kiedy doszło do rosyjskiej agresji, wstrząsnęły Europą. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.03.2022r.

Wojska ukraińskie przygotowują się do zajęcia pozycji pod Kijowem. / STR / PAP/EPA 21:26 Udało się znaleźć autobus i wywieźć dzieci oraz ich mamy do zachodniej Ukrainy; są już bezpieczne - powiedziała Ania, wolontariuszka w domu dziecka w Charkowie. Dodała, że sama musiała zostać w mieście ze względu na bliskich, a najgorsze są bomby i rakiety zrzucane na osiedla.

21:22 Rosjanie prowadzą wojnę terrorystyczną; na Ukrainie zabili więcej cywilów niż w walce zginęło wojskowych ze wszystkich struktur obronnych - oświadczył wieczorem minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Chcę, żeby usłyszeli to (ludzie) nie tylko na Ukrainie, ale też na całym świecie - powiedział Reznikow w wystąpieniu wideo opublikowanym na Facebooku. 21:17 Goldman Sachs poinformował w oświadczeniu przesłanym mediom, że zamyka swoją działalność w Rosji. To pierwszy tak duży bank z Wall Street, który wycofuje się z rosyjskiego rynku w związku z wojną w Ukrainie. Dowiedz się więcej: Duży bank z Wall Street kończy działalność w Rosji 21:17 Unia Europejska powinna przestać wykorzystywać rosyjskie paliwa kopalne do 2027 r. - powiedziała przywódcom na szczycie UE w Wersalu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W połowie maja Komisja zaproponuje plan, jak to zrobić - dodała. 21:16 To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź - powiedział w Paryżu premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał też, że ostatnie dwa tygodnie, od kiedy doszło do rosyjskiej agresji, wstrząsnęły Europą.

21:14 Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ostrzałach i bombardowaniach zniszczonych lub uszkodzonych zostało w kraju 280 placówek oświatowych - poinformował minister edukacji i nauki Ukrainy Serhij Szkarłet. Minister załączył we wpisie w mediach społecznościowych link do interaktywnej mapy (https://saveschools.in.ua/), na której mają być aktualizowane informacje w sprawie liczby uszkodzonych i zniszczonych placówek edukacyjnych wskutek rosyjskiej inwazji. 21:06 Rosyjskie ministerstwo obrony zgodziło się na dopuszczenie ukraińskiej ekipy naprawczej do zamkniętej elektrowni w Czarnobylu. Kompleks jest okupowany przez wojska Rosji od początku wojny. Wczoraj stracono kontakt z obiektem. Elektrownia została pozbawiona prądu. Teraz trwa walka o jego przywrócenie. 21:03 Szef Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier przyznał w Senacie USA, że amerykańskie służby nie doceniły determinacji i przygotowania ukraińskiego wojska. Dodał, że ten sam błąd popełniła Rosja. Podtrzymał jednocześnie ocenę, że przekazanie Ukrainie MiG-ów nie zmieniłoby znacznie sytuacji. 20:55 Każdego dnia od 1 tys. do 1,5 tys. osób przychodzi do konsulatu generalnego Ukrainy w Krakowie. Załatwiają sprawy związane z dokumentami tożsamości, prawie każdy pyta o możliwość pracy - poinformował w czwartek konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

20:54 Szef Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier przyznał w czwartek w Senacie USA, że amerykańskie służby nie doceniły determinacji i przygotowania ukraińskiego wojska. Dodał, że ten sam błąd popełniła Rosja. Podtrzymał jednocześnie ocenę, że przekazanie Ukrainie MiG-ów nie zmieniłoby znacznie sytuacji. 20:53 Zakończyła się odprawa prezydenta Andrzeja Dudy z ministrami, dowódcami oraz szefami służb poświęcona obecnej sytuacji bezpieczeństwa - poinformował w czwartek wieczorem BBN. Podczas narady omówiono także wsparcie dla Ukrainy w kontekście prowadzonych tego dnia rozmów z przedstawicielami władz USA i Kanady. 20:51 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek przed szczytem UE wypowiedział się przeciwko szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. O przyspieszoną akcesję swego kraju do UE apelował w ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. 20:49 Od początku rosyjskiej inwazji zginęło w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, 191 cywilów, w tym 11 dzieci - poinformował Serhij Bołwinow, szef wydziału śledczego policji w tym regionie. 20:41 Walki wokół Kijowa. 20:31 Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w czwartek w rosyjskim ostrzale z systemu Uragan w Nieżynie w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformował mer miasta Ołeksandr Kodoła. 20:17 Rosyjskie samoloty, które wyleciały z białoruskiego lotniska, zabiły w Korosteniu w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy trzy osoby, w tym dwóch Białorusinów - poinformowała w czwartek Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. 20:11 Wojska ukraińskie odpierają ataki i powstrzymują rosyjskie działania ofensywne na wszystkich kierunkach - podał w czwartek w wieczornym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według raportu "Rosjanie koncentrują się na działaniach dezinformacyjnych i propagandowych". 20:03 Ponad 400 tys. osób zostało dotąd ewakuowanych z terenów Ukrainy atakowanych przez Rosjan - poinformował w czwartek w ukraińskiej telewizji publicznej minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.

20:02 Około trzech tysięcy kolejnych uchodźców wojennych z Ukrainy przybyło ostatniej doby do Włoch - poinformowało w czwartek MSW w Rzymie. Łącznie od początku rosyjskiej agresji dotarło do Italii prawie 27 tysięcy Ukraińców. 20:01 Ukraina zaczęła przygotowywać się do rosyjskiej inwazji w listopadzie, ale nie spodziewała się, że atak zostanie przeprowadzony także z terytorium Białorusi - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany w czwartek przez Radio Swoboda. 19:59 W ciągu dwóch dni z położonych na północy Ukrainy Sum, Trościańca i Krasnopola wywieziono do Połtawy w środkowej części kraju ponad 60 tys. ludzi - poinformowała w czwartek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. 19:58 Rosyjskie wojska na Ukrainie w zamierzony sposób celują w ludność cywilną - powiedziała w czwartek brytyjska ambasador na Ukrainie Melinda Simmons. Wyraziła też obawę, że Rosja, eskalując konflikt, może użyć broni chemicznej lub nawet taktycznego ładunku nuklearnego. 19:56 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało w czwartek, że od początku rosyjskiej inwazji zginęło na Ukrainie co najmniej 549 cywilów, a 957 zostało rannych.

19:54 Ukraina przygotowuje się do obrony Kijowa. 19:34 Ukraińskie media pokazują film, który pokazuje, jak rosyjscy żołnierze okradają sklep w rejonie Mikołajowa. 19:31 Inwazja na Ukrainę nie doprowadziła do tej pory do żadnych zakłóceń dostaw rosyjskiego gazu do odbiorców europejskich - napisał w czwartkowej analizie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Szymon Kardaś. W pierwszych dniach po agresji tranzyt tego surowca osiągnął maksymalny zakontraktowany dobowy poziom 109,6 mln m sześc.

19:28 Byliśmy pod ogromną presją ze strony sojuszników i amerykańskiej opinii publicznej w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, ale byliśmy świadomi ryzyka - powiedział w czwartek ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski w wywiadzie dla telewizji NBC NOW. 19:25 Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Rumunii dotarło blisko 350 tys. uchodźców - poinformowała w czwartek rumuńska Straż Graniczna (PFR) w Bukareszcie.

19:15 Zobacz również: Duch Kijowa - bohater czy miejska legenda? 19:07 W internecie pojawiło się porównanie zdjęć kobiety na miesiąc przed inwazją i w dniu, w którym ostrzelano szpital w Mariupolu, w którym przebywała. 18:57 Dla Ankary jest ważne, by utrzymywać dialog zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą, by zapobiec pogłębianiu się ukraińsko-rosyjskiego konfliktu zbrojnego - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem w czwartek. 18:56 USA i UE mogą nałożyć na Rosję kolejne sankcje, zwłaszcza że dopuszcza się ona na Ukrainie coraz większych okrucieństw - powiedziała w czwartek szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen w wywiadzie dla "Washington Post". Chiny nie przyjdą Moskwie z finansową pomocą - dodała. 18:55 Siły rosyjskie przeprowadziły atak bombowy na miasto Izium w obwodzie charkowskim, gdy trwała ewakuacja cywilów - poinformowała na Facebooku policja tego obwodu położonego na północnym wschodzie Ukrainy.

18:51 Mer Charkowa przekazał, że Rosjanie zniszczyli 400 budynków mieszkalnych w mieście. Wiele ludzi pyta mnie, gdzie będą żyć. Sytuacja jest bardzo trudna - powiedział Igor Terechow. 18:27 Ukraińcy zestrzelili kolejny rosyjski samolot Su-25. 18:25 Ukraińska armia przejęła kolejny rosyjski zestaw rakietowy. 18:19 Prezydent Chin Xi Jinping jest zaniepokojony rosyjską agresją na Ukrainę, po części z powodu zwiększonej jedności Zachodu, a po części dlatego, że, jak się wydaje, jego służby nie przewidziały, że do inwazji dojdzie - powiedział w czwartek dyrektor CIA Bill Burns. Jak dodał, Rosja przeliczyła się, mając nadzieję na pomoc Chin w związku z sankcjami.

18:15 Ukraińskie wojsko zamieściło film na którym widać rosyjskie straty, które ponieśli we wczorajszej bitwie w okolicach Browarów. 18:08 Goldman Sachs poinformował w czwartek, że zamierza zamknąć działalność w Rosji - podała agencja Bloomberg. 18:04 Z obwodu sumskiego na północy Ukrainy ewakuowano w czwartek ponad 12 tys. ludzi - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

18:00 Rosjanie rozważają wysadzenie magazynów amoniaków w obwodzie charkowskim, by następnie oskarżyć o to armię ukraińską - podaje w czwartek w komunikacie zamieszczonym na Telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). 17:53 W ciągu dwóch tygodni od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przyjechało z tego kraju do Mołdawii 300 tys. ludzi - poinformował w czwartek szef mołdawskiego MSZ Nicu Popescu. Mołdawia liczy 2,6 mln mieszkańców. 17:50 Mieszkańcy atakowanego przez Rosję Mariupola na południu Ukrainy już prawie od tygodnia nie mogą opuścić miasta - podkreśliła w czwartek ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. 17:40 Uruchomiono stronę internetową "Rosja za to zapłaci" zbierającą informacje o zniszczeniach wojennych, których dokonała Rosja na Ukrainie. Dostępna pod adresem https://damaged.in.ua/ witryna powstała z inicjatywy kancelarii prezydenta Ukrainy, ministerstwa finansów i Kijowskiej Szkoły Ekonomii.

17:38 Kijów przygotowuje się do obrony - powiedział w nagraniu opublikowanym w czwartek na Telegramie mer Witalij Kliczko. Władze miasta zabezpieczają funkcjonowanie infrastruktury - jest woda, światło, ciepło i internet; działają sklepy z żywnością i apteki. 17:33 Szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał w czwartek z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Rozmowa miała na celu koordynację międzynarodowej odpowiedzi na niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. 17:31 Oceniamy, że prezydent Rosji Władimir Putin nie spodziewał się tak silnej odpowiedzi Zachodu, ale uważamy, że prawdopodobnie nie powstrzyma go to przed dalszą eskalacją wojny z Ukrainą - powiedziała w czwartek w amerykańskim Senacie Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines.

17:22 Protesty przeciwko Rosjanom w Berdiańsku. 17:14 Mieszkańcy okupowanych przez Rosjan miast Melitopol i Prymorsk w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy wyszli na akcje protestu przeciwko najeźdźcom - pisze w czwartek portal Ukraińska Prawda. 17:13 Mieszkańcy okupowanych przez Rosjan miast Melitopol i Prymorsk w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy wyszli na akcje protestu przeciwko najeźdźcom - pisze w czwartek portal Ukraińska Prawda. 17:10 W przypadku zagrożenia wybuchem nuklearnym władze Rumunii skierują część mieszkańców kraju do przestronnej kopalni soli, a także do położonej blisko 30 metrów pod ziemią jaskini - dowiedział się bukareszteński portal Lume, powołując na rządowy plan obrony ludności cywilnej.

16:58 Benedict Cumberbatch wspiera Ukrainę. 16:48 Co najmniej jedna osoba zginęła w czwartek w rosyjskim ostrzale miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trzy osoby zostały ranne podczas ostrzału sąsiedniego miasta Rubiżne. 16:36 Zobacz również: Mariupol w ruinie: Ludzie zaczynają umierać z braku wody 16:35 W Moskwie - pod przewodnictwem Władimira Putina - trwa posiedzenie rosyjskiego rządu, transmitowane w telewizji. Prezydent Rosji przyznał, że zachodnie sankcje wywołują w Rosji pewne problemy i utrudnienia. Zobacz również: Putin kpi z Zachodu: Pogodzili się z Iranem i Wenezuelą. To samo będzie z Rosją 16:32 1753 dzieci z Ukrainy przyjęto od 24 lutego do przedszkoli i szkół w woj. śląskim - poinformowało w czwartek Kuratorium Oświaty w Katowicach. W większości szkół, do których już przyjęto uchodźców, uczy się po kilku uczniów. 16:21 Do miasta dotarła pomoc humanitarna Czerwonego Krzyża - poinformował mer Enerhodaru Dmytro Orłow. W piątek planowana jest ewakuacja mieszkańców, którzy mają własne samochody. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa opanowana przez wojska rosyjskie. 16:20 Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Bułgarii przybyło ponad 43 tys. uciekających przed wojną Ukraińców, większość z nich zamierza jechać dalej na Zachód - informują władze. 16:19 Dwie rakiety uderzyły w lotnisko w Łozowatce w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkuł.

16:18 Liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła w Krakowie 100 tys. - wynika z szacunków urzędu miasta. W czwartek przekazano także PAP, że w punkcie recepcyjnym na dworcu kolejowym skierowania do zakwaterowania wystawiono dla 5,5 tys. osób. 16:16 Rosjanie zaminowali brzeg zbiornika kachowskiego na Dnieprze, obok zajętej przez nich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w czwartek ukraiński koncern Enerhoatom.

16:15 Główny doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeh Ustenko powiedział w czwartek, że od początku inwazji rosyjskie siły zniszczyły na Ukrainie infrastrukturę o wartości co najmniej 100 mld dolarów. 16:10 Ukraińska rodzina, która próbuje uciekać z Irpienia w czasie ostrzału. 16:04 Rosyjska aktywistka próbująca ratować psy. Zdjęcie zostało zrobione koło Irpienia. 16:00 Film z ostrzeliwanego Mariupola. 15:46 W blokowanym i atakowanym przez Rosjan Mariupolu na wschodzie Ukrainy nie ma jedzenia, prądu, ogrzewania, ludzie zaczynają umierać z braku wody pitnej - alarmują lokalne władze. Na razie wstępnie mówi się o ponad 1200 ofiarach. Na cmentarzu wykopano zbiorową mogiłę.

15:37 Rosjanie ostrzeliwują samochody, które dostarczają tlen dla szpitali covidowych - poinformował minister ochrony zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko, cytowany w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina. 15:20 Zdjęcia z ewakuacji z Izumia. 15:08 Staramy się przekonać obywateli Ukrainy, by chcieli zamieszkać także w mniejszych miejscowościach. Część chce jednak pozostać na dworcach kolejowych, bo liczą na dalszą podróż - powiedział w czwartek dziennikarzom wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 15:02 Potrzebne są audycje w jęz. ukraińskim, w radio i w telewizji, na temat procedur i pomocy dla przybywający do Polski uchodźców - mówi Wiktoria z Żytomierza, która po rosyjskiej agresji na Ukrainę trafiła do Płocka. Teraz pomaga innym uchodźcom, którzy, jak ona, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. 15:01 Z Iziumu w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy wyjechały 44 autobusy, w których jest ok. 2 tys. osób - przekazał na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta. Z kolei o wywiezieniu 2 tys. ludzi z Irpienia pod Kijowem poinformowało MSW. 14:53 W sieci pojawiło się kolejne nagranie pokazujące, jak siły ukraińskie za pomocą drona Bajraktar niszczą rosyjskie zestawy rakietowe. Opracowanie: Katarzyna Wójcik