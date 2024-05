Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Jego podróż ma na celu okazanie solidarności Stanów Zjednoczonych z Ukrainą, która stara się odeprzeć ciężkie rosyjskie ataki na swojej północno-wschodniej granicy - wskazuje Reuters.

Antony Blinken witany na dworcu w Kijowie przez amerykańską ambasador Bridget A. Brink / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

Antony Blinken wcześnie rano przyjechał do Kijowa pociągiem. Ma nadzieję "wysłać mocny sygnał uspokajający Ukraińcom, którzy najwyraźniej znajdują się w bardzo trudnym momencie" - powiedział amerykański urzędnik, który pod warunkiem zachowania anonimowości przekazał informacje reporterom podróżującym z Blinkenem.



Misją sekretarza jest omówienie sposobu, w jaki nasza dodatkowa pomoc będzie realizowana, by wzmocnić ich obronę i umożliwić coraz większe przejmowanie inicjatywy na polu bitwy - dodał urzędnik. Rozmówca Reutersa potwierdził też, że artyleria, rakiety dalekiego zasięgu znane jako ATACMS i systemy obrony powietrznej zatwierdzone przez prezydenta Joe Bidena 24 kwietnia dotarły już do sił ukraińskich.

W poniedziałek doradca USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Waszyngton próbuje przyspieszyć tempo dostaw broni na Ukrainę, aby pomóc jej odwrócić niekorzystną sytuację.