Umowa o zasobach mineralnych z Ukrainą zostanie podpisana w najbliższym czasie – poinformował w poniedziałek wieczorem republikański kongresmen Brian Fitzpatrick po rozmowie z szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrijem Jermakiem.

Brian Fitzpatrick w 2021 roku / Al Drago - Pool / PAP

Republikański kongresmen zamieścił wpis na platformie X, gdzie napisał, że umowa o minerałach między USA a Ukrainą zostanie podpisana w najbliższym czasie.

"Właśnie przeprowadziłem długą i produktywną rozmowę w cztery oczy z szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrijem Jermakiem. W 100 procentach przywracamy ten pociąg na tory. Ta umowa zostanie podpisana w krótkim czasie" - stwierdził amerykański kongresmen na platformie X.

Zdaniem Fitzpatrica doprowadzi to do silnego, długoterminowego partnerstwa gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, co ostatecznie doprowadzi do pomocy w zakresie bezpieczeństwa.