Jedno z lokalnych petersburskich mediów, Fontanka, poinformowało, że dyżurujący we Flocie Bałtyckiej wiedzieli o locie amerykańskiego bombowca i śledzili go przez cały czas jego lotu w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej. Jedno ze źródeł portalu powiedziało, że "Flota Bałtycka była gotowa do natychmiastowej odpowiedzi".

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej jeszcze nie skomentowało tej sytuacji.