Międzynarodowy Trybunał Karny zamierza rozpocząć dwie sprawy przeciwko Rosji, która dopuściła się w Ukrainie zbrodni wojennych - donosi Reuters powołując się na "New York Times".

13:48

Grupa deputowanych do Dumy Państwowej na czele z przewodniczącym komisji obrony Andriejem Kartapołowem złożyła projekt ustawy podwyższającej wiek poborowy do służby wojskowej w armii rosyjskiej.

13:31

Rosja tworzy prawdziwą bombę migracyjną, by postawić Europę w trudnej sytuacji - stwierdził senator współrządzącej we Włoszech Ligi Massimiliano Romeo w wywiadzie dla dziennika "Libero".

Tak odniósł się do nasilającego się napływu migrantów na włoskie wybrzeża.

13:18

Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów miejscowości w obwodach mikołajowskim i sumskim, na południu i północy Ukrainy - powiadomili gubernator regionu mikołajowskiego Witalij Kim i szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

13:11

Xi Jinping po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę planuje odbyć rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na informacje osób zaznajomionych ze sprawą. Do rozmowy ma dojść prawdopodobnie po wizycie chińskiego przywódcy w Rosji.

12:58

Parlament Europejski jest podzielony co do tego, czy dostęp do pół miliarda euro ze specjalnego funduszu na wspólne zakupy uzbrojenia przez kraje członkowskie UE powinien być ograniczony tylko do przedsiębiorstw zbrojeniowych ze Wspólnoty - informuje brukselski portal Politico.

12:52

Ukraina nie może sama decydować o swoim losie, decydują o nim inni. Bez decyzji Stanów Zjednoczonych nie będzie pokoju - oświadczył minister obrony Węgier Kristóf Szalay-Bobrovniczky w wywiadzie opublikowanym przez portal Index.

Nasze stanowisko (w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przyp. red.) od samego początku było jasne: potrzebujemy natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych - powiedział minister. W Europie jesteśmy niestety osamotnieni, wraz z Watykanem, w tym stanowisku - dodał.

12:44

Ołeksandr Macijewski, ukraiński żołnierz rozstrzelany przez Rosjan za słowa "Chwała Ukrainie", miał oprócz ukraińskiego także mołdawskie obywatelstwo - pisze portal Ukrainska Prawda. MSZ Mołdawii oświadczyło, że zabójstwo jeńca można uznać za zbrodnię wojenną.

12:38

"Dwóch zabitych i czterech rannych, w tym 7-letnie dziecko to bilans ostrzału cywilów we wsi Sołończaki w obwodzie mikołajowskim" - czytamy w komunikacie mikołajowskiej prokuratury.

Nad ranem Rosjanie przeprowadzili ostrzał artyleryjski.

Telegram

12:16

"W ostatnich dniach rosyjskie wojska omyłkowo zrzuciły bombę lotniczą na okupowany Donieck, po czym Kreml próbował oskarżyć o ten czyn stronę ukraińską. Pocisk spadł na terenie zabudowanym i cudem nie eksplodował" - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

12:05

W obwodzie sumskim Rosjanie ostrzelali wieś; zginął jeden cywil, a czterech zostało rannych.

Telegram

11:45

Nie chcę narzekać i jeszcze raz dziękuję Niemcom za pomoc finansową i dostawy broni dla Ukrainy. Ale to prawda, że rząd niemiecki podejmuje swoje decyzje zdecydowanie zbyt wolno i za to płacimy najwyższą cenę, (płacimy) życiem naszych żołnierzy i życiem naszych obywateli - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko w wywiadzie dla portalu RND.

Zapytany, jakiej broni najbardziej potrzebuje Ukraina, odparł: Nie jestem ekspertem, ale nasze wojsko mówi, że potrzebujemy więcej systemów obronnych, potrzebujemy więcej amunicji artyleryjskiej, potrzebujemy czołgów, potrzebujemy samolotów.

11:36

W okolicach Kreminnej i Biłohoriwki w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, trwa zmasowane rosyjskie natarcie; sytuacja jest trudna, lecz za 2-3 tygodnie, wraz z poprawą pogody, spodziewamy się ukraińskiej kontrofensywy - oznajmił szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.

Gubernator powiadomił na antenie ukraińskiej telewizji, że niedawno wrócił z linii frontu i przekazywane przez niego doniesienia są oparte na własnych obserwacjach. Nagranie z wypowiedzią Hajdaja ukazało się też na profilu urzędnika na Facebooku.

11:33

W Genewie właśnie rozpoczęły się negocjacje między urzędnikami ONZ a rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Siergiejem Wierszyninem ws. przedłużenia umowy na eksport ukraińskiego zboża.

Obecna umowa obowiązuje do 18 marca.

11:05

"Wzmaga się aktywność nieprzyjacielskiego lotnictwa taktycznego na kierunku wschodnim i nad wodami Morza Azowskiego" - podaje na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe".

Wojskowi przekazali też, że na Morzu Czarnym Rosjanie rozmieścili dwa lotniskowce rakietowe wyposażone w maksymalnie 16 pocisków Kalibr. "Zagrożenie atakiem rakietowym jest bardzo wysokie" - zaznaczono.

10:30

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas otwarcia posiedzenia sejmowej podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO nt. odbudowy Ukrainy podkreślił, że Sojusz Północnoatlantyckiego stoi obecnie przed trudnym wyzwaniem odnośnie przebiegu wojny na Ukrainie.

Jak zauważył, możliwe są dwa scenariusze. Jednym z nich jest przesilenie, w wyniku którego Rosjanie "na przykład przełamią ukraińską obronę i pójdą w głąb Ukrainy". Trzeba będzie wtedy podejmować decyzje trudne, ale rozszerzanie granicy między NATO a Rosją, gdyby upadła Ukraina, byłoby myślę na tyle niebezpieczne, że trzeba by na to jakoś specjalnie zareagować - powiedział.

Drugi, lepszy wariant, jak mówił Terlecki, przewiduje pokonanie Rosjan przez Ukraińców wiosną, bądź latem tego roku, co spowoduje jednak, że przed Sojuszem stanie nie problem wzmacniania militarnego Ukrainy, a odbudowy tego zniszczonego kraju.



10:20

Policja z obwodu donieckiego podaje, że w ciągu ostatniej doby ten region był atakowany przez Rosjan 34 razy. W 11 miejscach odnotowano zniszczenia - są ranni, uszkodzono 31 budynków.

10:01

Premier Gruzji Irakli Garibaszwili oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wsparł antyrządowe protesty w tym państwie, o ingerowanie w wewnętrzne sprawy swojego kraju. Parlament w Tibilisi ostatecznie odrzucił ustawę, przeciw której protestowano i która zdaniem krytyków powielała rosyjskie wzorce.

Kiedy ktoś, kto toczy wojnę, odpowiada na destrukcyjne akcje kilku tysięcy osób tutaj, w Gruzji, jest to bezpośredni dowód na to, że taka osoba jest zamieszana, zmotywowana, by coś stało się i tutaj, by coś zmienić - powiedział Garibaszwili w niedzielę na antenie gruzińskiej telewizji IMEDI.

Wyszli jacyś "nieznani ludzie (...) ukraińscy politycy (...) brudni nieudacznicy, mówiąc, że potrzebne są zmiany, przewrót, co jest bezpośrednią interwencją" w sprawy kraju - mówił dalej premier Gruzji.

Zaznaczył, że życzy Ukrainie zakończenia wojny i pokoju, ale wezwał też władze tego kraju, by "najpierw zajęły się sobą i swoim państwem".



09:45

W zniszczonym i okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, odnotowywane są kolejne przypadki wyrzucania ludzkich szczątków do odpadów budowlanych podczas rozbiórki zrujnowanych bloków mieszkalnych - oznajmił w poniedziałek Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera miasta.

Tym razem chodzi o dwa budynki przy Prospekcie (Alei) Pokoju, gdzie pod gruzami zginęło ponad 200 osób. Jeszcze w maju 2022 roku wstrzymano tam ekshumację, ponieważ mieszkańcy Mariupola odmówili wykonywania tych prac za przysłowiowe 30 srebrników. Nie mamy dokładnych informacji, czy przed rozbiórką udało się wydobyć z tych ruin wszystkie szczątki, ale biorąc pod uwagę inne podobne przypadki w mieście, wydaje się prawdopodobne, że większość ciał trafiła na wysypisko śmieci - napisał samorządowiec na Telegramie

09:34

W obwodzie chersońskim członkowie partyzantki Atesh wysadzili w powietrze tory kolejowe używane Rosjan - podaje Ukrinform.