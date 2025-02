"Wszystkie demokratyczne partie w niemieckim Bundestagu wspierają Ukrainę. Nie ma różnic między nimi w kwestii wsparcia dla Ukrainy. Nie może być różnic wśród demokratów w sprawie Ukrainy i pokoju" - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew w rozmowie z wysłanniczką RMF FM Anetą Łuczkowską.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew / FOCKE STRANGMANN / AFP/EAST NEWS

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ambasador Ukrainy w Niemczech: Europa musi mieć głos. To wojna na naszym kontynencie

W poniedziałek minęły trzy lata od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Reporterka RMF FM pytała ambasadora Ukrainy w Niemczech o to, jakie emocje kierują nim dzisiaj.

Jestem dumny, że jestem Ukraińcem i mogę reprezentować tutaj, w Niemczech mój kraj i moich ludzi, którzy od 11 lat walczą z odwagą przeciwko rosyjskiej agresji. Trzy lata temu wszyscy w Ukrainie obudziliśmy się, widząc rosyjskie rakiety i helikoptery. To było dla nas dewastujące. To był także moment prawdy dla całej Europy, która stanęła zjednoczona w wsparciu Ukrainy - powiedział Ołeksij Makiejew.

Do dzisiaj doceniam otwartość i gotowość Polaków do przyjęcia, do goszczenia Ukraińców, do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa tym kobietom, dzieciom i osobom starszym, które opuściły Ukrainę w pierwszych dniach i miesiącach rosyjskiej inwazji - podkreślił ambasador Ukrainy w Niemczech.

Makiejew: Polacy wiedzą to znacznie lepiej

Dzisiaj niektóre kraje, niektórzy światowi liderzy zaczynają łagodzić swoje stanowisko wobec Rosji. Czy to oznacza, że świat ma krótką pamięć?

Z tego, co widzę tutaj w Niemczech, ludzie wciąż wspierają ukraińską sprawę. Około 70 proc. Niemców wspiera Ukrainę, wspiera dalszą pomoc w zakresie dostarczania broni i amunicji. Myślę, że ludzie i wyborcy są dość pewni co do tej wojny i niebezpieczeństwa dalszej rosyjskiej inwazji. Polacy wiedzą to znacznie lepiej niż niektórzy Europejczycy w Europie Zachodniej - zaznaczył Makiejew.

Wszyscy jesteśmy Europejczykami: Ukraińcami, Polakami, Niemcami, Francuzami, Hiszpanami. I to jest wojna na naszym kontynencie. Dlatego musimy mieć głos, gdy mówimy o tym, jak osiągnąć pokój, jak możemy wygrać wojnę i zagwarantować pokój dla przyszłych pokoleń - stwierdził ambasador.

Makiejew o wyniku wyborów w Niemczech

Konserwatywny blok złożony z chadeckich partii CDU/CSU wygrał niedzielne wybory parlamentarne w Niemczech . Czego ambasador oczekuje od nowego niemieckiego rządu?

Słyszeliśmy dobre sygnały od Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i jej lidera Friedricha Merza. Wiemy również, że wszystkie demokratyczne partie w niemieckim Bundestagu wspierają Ukrainę. Nie ma różnic między nimi w kwestii wsparcia dla Ukrainy - powiedział Makiejew.

Niemcy muszą odgrywać wiodącą rolę w europejskich wysiłkach. I cieszę się, że Friedrich Merz podczas kampanii jasno stwierdził, że połączy siły i wysiłki z Polską, z Francją, z Wielką Brytanią. Europa musi mieć głos i musi zająć się tą wojną, ponieważ to jest nasza wspólna przyszłość. Musimy upewnić się, że pokój zostanie odzyskany - podkreślił ambasador.

Czy nowy niemiecki rząd powinien mieć trochę więcej odwagi niż dotychczas? "Odwaga" to jedno z moich ulubionych słów. Również w niemieckim. Uwielbiam również słowo "przywództwo". Tylko z odwagą i przywództwem możemy, jako Europejczycy, zwyciężyć - podsumował Makiejew.