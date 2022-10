Wieczorem w rejonie Zaporoża słychać było eksplozje. Wojska Rosji przygotowują się do obrony w pobliżu okupowanego Chersonia, do którego zbliżają się siły ukraińskie. Ukraina nie może eksportować zboża z powodu zamknięcia przez Rosję "korytarza zbożowego". Statek Ikaria Angel z ładunkiem zboża dla Etiopii nie mógł wypłynąć z ukraińskiego portu. Niedziela 30.10.2022 r. jest 249. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje w naszej relacji minuta po minucie.

W Charkowie zdarzają się przerwy w dostawie prądu. Na zdjęciu widać nieoświetlony budynek - Derżprom. / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

21:37

Przedsiębiorstwo Baykar, producent Bayraktarów pracuje nad pociskami powietrze-powietrze zdolnymi do odparcia ataków irańskich dronów - poinformował portal Kyiv Independent.

21:15

Siły rosyjskie przygotowują się do wycofania jednostek artyleryjskich z prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Okupacyjne władze w obwodzie chersońskim próbują stworzyć mieszkańcom kontrolowanego przez siebie terytorium warunki nie do życia - podkreśla sztab.



21:07

Kilkadziesiąt tysięcy osób zebrało się w niedzielę po południu na Placu Wacława w centrum Pragi w proteście przeciwko strachowi i nienawiści. Organizatorzy z inicjatywy Milion Chwil dla Demokracji chcieli wyrazić solidarność z Ukrainą i zwrócić uwagę na konieczność obrony wartości demokratycznych.

20:50

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał z jednym z najbardziej wpływowych rabinów w USA; jednym z głównych tematów była pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją - poinformował portal jewishnews.com.ua.

20:30

Tuż przed godziną w rejonie Zaporoża słychać było eksplozje. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

19:53

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły nad obwodem charkowskim rosyjski śmigłowiec - przekazało ukraińskie dowództwo "Wschód".

18:45

Ukraina domaga się, by administracja prezydenta Joe Bidena zwiększyła presję na Izrael, który potępił inwazję Rosji i wspomaga Kijów humanitarnie, lecz nie chce udzielać pomocy wojskowej - poinformował amerykański portal The Hill

18:23

Ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany - poinformowało ministerstwo infrastruktury Ukrainy. Wcześniej Rosja ogłosiła zawieszenie udziału w umowie.

17:37

Włochy wysyłają na Ukrainę ponad 20 haubic oraz inny sprzęt wojskowy - podał dziennik "La Repubblica". Włoska gazeta ujawniła szczegóły realizacji tajnego dekretu, wydanego przez poprzedni rząd Mario Draghiego w sprawie wysłania broni na Ukrainę.



17:16

Minister obrony Turcji Hulusi Akar prowadzi rozmowy ze swoimi odpowiednikami w Rosji i w Kijowie, by przywrócić funkcjonowanie tzw. inicjatywy zbożowej w sprawie eksportu żywności z Ukrainy - poinformowała agencja Reutera.



16:38

Świat powinien zmusić Rosję do wznowienia korytarza zbożowego, aby zapobiec destabilizacji i niekontrolowanej migracji - uważa ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Podkreślił, że blokowanie przez Rosję inicjatywy zbożowej ma na celu zaostrzenie kryzysu żywnościowego w krajach Afryki i Azji.

16:22

Nagły wzrost importu sprzętu domowego do krajów sąsiadujących z Rosją może być związany z wykorzystywaniem zawartych w nim elektronicznych elementów do działań wojennych - poinformowała agencja Bloomberg.

15:51

Rosja po raz kolejny udowadnia, że nie przestrzega żadnych umów, które podpisuje - oświadczył w szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs, komentując ogłoszenie przez Moskwę zawieszenia swojego udziału w tzw. inicjatywie zbożowej.

15:23

By pokazać Polakom, że ich pomoc jest doceniana, w Kijowie rozwinięto wielką wspólną flagę Ukrainy i Polski i maszerowano z nią ulicami miasta - poinformowało ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego.

14:50

Na śmietniku w Biełgorodzie na zachodzie Rosji, przy granicy z Ukrainą, znaleziono cynkowe trumny, w których wywożeni są polegli na wojnie rosyjscy wojskowi - informuje portal Baza.



14:18

Część Równego, miasta na zachodzie Ukrainy, nie ma elektryczności z powodu awaryjnych wyłączeń prądu - poinformowały władze. Prądu nie mają także mieszkańcy okupowanego Enerhodaru w obwodzie zaporoskim. Miasto to znów znalazło się pod rosyjskimi ostrzałami.

14:10

"Decyzja Rosji o zawieszeniu udziału w inicjatywie zbożowej to kolejny dowód na to, że Rosja nie zamierza dotrzymywać żadnych porozumień międzynarodowych. Polska wraz z partnerami z UE jest gotowa do dalszej pracy, by pomóc Ukrainie i potrzebującym w transporcie niezbędnych towarów" - oświadczył polski resort spraw zagranicznych. Decyzję o opuszczeniu tzw. inicjatywy zbożowej, dotyczącej transportu żywności z ukraińskich portów, rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w sobotę.

13:43

Rosja sięga po groźbę głodu w ubogich państwach, ponieważ jej inne groźby, w tym o rzekomej ukraińskiej "brudnej bombie", okazały się bezskuteczne - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W komentarzu na Twitterze Podolak nazwał takie postępowanie "rosyjską klasyką" i porównał je do zachowania "bandziora".

"Rosyjska klasyka (...). Gdy nikt nie padł na kolana po oświadczeniach (Rosji) o (ukraińskiej) ‘brudnej bombie’, komarach bojowych i zaminowaniu zapory (w kachowskiej elektrowni wodnej - red.), to wracamy do grożenia biednym krajom głodem i zrywamy umowę zbożową" - napisał doradca prezydenta. Dodał następnie: "bandzior pozostaje bandziorem, nawet w Afryce...".

13:28

Papież Franciszek modlił się w niedzielę za ofiary tragedii w Seulu w Korei Południowej, gdzie w wyniku paniki podczas ulicznej zabawy zginęło ponad 150 osób. Modlił się też za sto osób zabitych w zamachu terrorystycznym w Mogadiszu w Somalii. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponownie wezwał do modlitwy za Ukrainę i o pokój.

Papież powiedział: "Gdy świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią, módlmy się za ofiary ataku terrorystycznego w Mogadiszu, w którym zginęło ponad sto osób, wśród nich wiele dzieci. Niech Bóg nawróci serca sprawców przemocy".

Dodał: "I módlmy się do zmartwychwstałego Pana także za tych, zwłaszcza młodych, którzy zginęli tej nocy w Seulu w wyniku tragicznych konsekwencji nagłego tłoku".

"I proszę, nie zapominajmy w naszej modlitwie, w naszym bólu serca o umęczonej Ukrainie. Módlmy się o pokój, nie ustawajmy w tym" - wezwał papież.

13:22

Nagranie ma pokazywać rosyjskich żołnierzy uciekających w popłochu z Chersonia.

13:16

13:09

Gubernator: Wojska rosyjskie wysadziły most na rzece Krasna w obwodzie ługańskim.

13:02

13:00

Ukraina nie może eksportować zboża z powodu zamknięcia przez Rosję "korytarza zbożowego"; statek Ikaria Angel z ładunkiem zboża dla Etiopii nie mógł wypłynąć z ukraińskiego portu - poinformował minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

Ikaria Angel miała przewieźć 40 tys. ton zboża dla Etiopii w ramach Programu Żywnościowego ONZ - oznajmił Kubrakow na Twitterze. "Ta żywność przeznaczona była dla mieszkańców będącej na skraju głodu Etiopii. Z powodu zamknięcia przez Rosję ‘korytarza zbożowego’ eksport jest niemożliwy" - dodał.

12:48

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja jest gotowa do negocjacji, jeśli Zachód "w pełni uwzględni interesy" Rosji, a także "zaproponuje pewne poważne rozwiązania, które przyczynią się do rozładowania napięć".

12:33

Choć Rosja oficjalnie oświadczyła, że w sobotnim incydencie w Sewastopolu uszkodzony został tylko trałowiec Iwan Gołubiec, to z różnych doniesień wynika, że straty mogą być poważniejsze. Ucierpieć mogła m.in. fregata Admirał Makarow - powiadomił portal zn.ua.

Rozważając możliwość uszkodzenia Admirała Makarowa portal zn.ua przekazał oceny, według których naprawa fregaty może trwać od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. W tym wypadku rosyjska Flota Czarnomorska miałaby tylko jeden sprawny okręt z "poważną obroną przeciwlotniczą" - zauważył zn.ua.

Strona ukraińska nie potwierdziła zaatakowania celów w Sewastopolu. Z takimi oskarżeniami pod adresem Kijowa wystąpiło rosyjskie ministerstwo obrony.

12:17

W Biełgorodzie mieszkańcy znaleźli wśród śmieci cynkowe trumny, w których przewożono ciała Rosjan, którzy zginęli na froncie w Ukrainie.

11:48

W okupowanym rejonie mariupolskim w obwodzie donieckim Rosjanie mają zamiar zmobilizować do 10 tysięcy mieszkańców. Robią teraz wszystko, by z Mariupola nie można było wyjechać - powiadomił lojalny wobec Kijowa mer miasta Wadym Bojczenko.



Relacjonował, że z samego Mariupola prawie nie można już wydostać się na obszary nieokupowane. Rosjanie "robią wszystko, by mieszkańcy nie mogli opuścić miasta i wyjechać na terytoria kontrolowane przez Ukrainę" - powiadomił. Według słów Bojczenki mieszkańcy "zdają sobie sprawę, że Mariupol przekształcono w getto" i usiłują wydostać się z miasta na terytorium Rosji, ponieważ "nie chcą być rosyjskim mięsem armatnim".



O tym, że w Mariupolu Rosjanie zaczęli zbierać dane mieszkańców, przygotowując ich pobór do rosyjskiej armii, ukraińskie władze informowały już pod koniec września. Ostrzegały wówczas, że "masowa mobilizacja" zacznie się w Mariupolu po 10 października.

11:42

80 proc. mieszkań w Siewierodoniecku zostało zniszczonych przez Rosjan. Infrastruktura została zniszczona doszczętnie.

11:24

Rosyjskie wojska zaminowały "niemal wszystko": mosty, drogi i brzegi rzek wokół miast Swatowe i Kreminna w obwodzie ługańskim - powiadomił lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu Serhij Hajdaj. O strategiczną drogę Swatowe-Kreminna wciąż trwają walki.



"Okupanci wysadzili wczoraj w obwodzie ługańskim jeszcze jeden most, by utrudnić postępy sił zbrojnych Ukrainy. Trasa Swatowe-Kreminna jest pod kontrolą ogniową armii ukraińskiej" - napisał Hajdaj w serwisie Telegram. Dodał przy tym, że Rosjanie zaminowali okoliczne obszary.

10:33

Ukraińskie myśliwce Su-24M w akcji.

10:26

Rosyjscy okupanci prawie uniemożliwili opuszczenie Mariupolu i planują zmobilizować 10 tys. mężczyzn z miasta, stwierdza burmistrz Wadym Bojczenko.

10:05

Moskwa oficjalnie potwierdziła liczbę kilku tysięcy zabitych wojskowych, ale doniesienia te - jak oceniają komentatorzy - nie odzwierciedlają rzeczywistych strat. Uważa się, że w trwającej wojnie obie strony zawyżają dane o stratach przeciwnika.



Różne źródła podawały w ostatnich miesiącach rozmaite informacje na temat rosyjskich strat, z reguły - dotyczące wszystkich wojskowych utraconych dla frontu, a więc zabitych, zaginionych i rannych, którzy nie wezmą udział w walkach.

09:52

Rosyjskie wojska straciły na Ukrainie w ciągu minionej doby aż 950 żołnierzy, najwięcej na kierunku donieckim i łymańskim - podał sztab generalny ukraińskiej armii. Według sztabu łączne straty Rosjan wynoszą obecnie 71 200 ludzi.



Poinformowano, że w sobotę Rosja straciła na Ukrainie także m.in. 13 czołgów i 52 bojowych pojazdów opancerzonych, a także 16 systemów artyleryjskich.

09:19

Rekrutowanie przez rosyjską firmę najemniczą, tzw. grupę Wagnera, więźniów cierpiących na poważne choroby świadczy o zmianie jej roli od czasu inwazji Kremla na Ukrainę. Ilość zaczęto tam przedkładać nad jakość i doświadczenie - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 27 października rosyjski biznesmen i bliski współpracownik prezydenta Jewgienij Prigożyn zamieścił w internecie wpis, w którym najwyraźniej potwierdził sugestie, że jego prywatna firma wojskowa, grupa Wagnera, zmieniła swoje standardy i rekrutuje skazańców cierpiących na poważne choroby, w tym HIV i zapalenie wątroby typu C.

09:12

Ze względu na ograniczenie oświetlania ulic w Kijowie wzrosła liczba wypadków samochodowych - poinformowały władze miasta. Mer Witalij Kliczko przekazał, że wszystkie obiekty infrastruktury energetycznej są obecnie lepiej chronione, gdyż miasto otrzymało nową broń przeciwlotniczą.



Władze miasta zwróciły się do mieszkańców z prośbą o noszenie ubrań z elementami odblaskowymi.



Sytuacja na kijowskich ulicach jest dramatyczna - ocenił w rozmowie z PAP taksówkarz Jurij, który obecnie stara się około godz. 18 kończyć pracę. Ostatnio, po kilku poważnych stłuczkach, na większych arteriach Kijowa, oświetlenie wróciło do normy. Niemniej w bocznych uliczkach nadal jest ciemno - mówi Jurij.

09:03

Unia Europejska wzywa Rosję do cofnięcia decyzji ws. zawieszenia udziału tego kraju w umowie zbożowej. Postanowienie Kremla zagraża istnieniu głównego szlaku eksportu zboża z Ukrainy - napisał w niedzielę na Twitterze wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.



Decyzja Moskwy stawia pod znakiem zapytania dalszy transport "tak potrzebnych zbóż i nawozów". Utrzymanie w mocy porozumienia o eksporcie przez Morze Czarne jest niezbędne, by zaradzić światowemu kryzysowi żywnościowemu, będącego skutkiem agresji Rosji na Ukrainę - ocenił Borrell.



08:54

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszym raporcie, że za atakiem na rosyjski okręt w Sewastopolu stoją siły ukraińskie. Podkreślono, że takie operacje w czasie konfliktu są uprawnionymi działaniami wojennymi, a nie "terroryzmem", jak twierdzi Rosja.



"Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadziły atak pod Sewastopolem na fregatę klasy Grigorowicz, należącą do Floty Czarnomorskiej" - powiadomił ISW. Powołał się na nagrania z mediów społecznościowych, na których zarejestrowano "nieznaną liczbę aparatów bezzałogowych celujących do co najmniej jednej fregaty".



Na nagraniach tych widać było kłęby dymu w pobliżu portu w Sewastopolu na anektowanym Krymie i - jak się wydaje - działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Następnie ministerstwo obrony Rosji oznajmiło, że siły ukraińskie użyły siedmiu aparatów bezzałogowych, by przeprowadzić "’atak terrorystyczny’ przeciwko Flocie Czarnomorskiej i celom cywilnym w Sewastopolu" - relacjonował ISW.

08:35

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na sąsiedni kraj, zginęło już 1125 mieszkańców obwodu donieckiego, a 2499 odniosło obrażenia - oznajmił Kyryłenko. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych, okupowanych przez agresora miastach Mariupol i Wołnowacha.

08:23

W przeprowadzonych przez rosyjskie wojska ostrzałach miejscowości w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło w ciągu minionej doby pięciu mieszkańców, a ośmiu zostało rannych - powiadomiły władze obwodowe.

Zabici cywile byli mieszkańcami miejscowości: Antoniwka, Perwomajske, Drużba, Kliszczijiwka i Jelizawetiwka - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji Pawło Kyryłenko.

Przekazał także, że odnaleziono ciała pięciu innych cywilów, którzy ponieśli śmierć podczas rosyjskiej okupacji - dwóch w miejscowości Korowij Jar, dwóch w Swiatohirsku i jednej osoby w Łymanie.

08:10

07:51

"Białoruś nadal wspiera agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Rosja kontynuuje przerzucanie (swoich) oddziałów na terytorium Białorusi. 26 października odnotowano przybycie na stację kolejową w Brześciu eszelonu rosyjskiego sprzętu wojskowego. Wraz z wojskowymi sił zbrojnych przybywają tzw. kadyrowcy (funkcjonariusze Rosgwardii z Czeczenii - red.). Oprócz tego rosyjskich żołnierzy widziano w miejscowościach pomiędzy miastami Brześć i Małoryta" - poinformował sztab.

Brześć leży przy granicy z Polską, a Małoryta - na południe od Brześcia, w kierunku granicy z Ukrainą.

07:45

Rosjanie ostrzelali Nikopol ciężką artylerią. Nie było ofiar - informuje szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Reznichenko.

07:36

Opisując sytuację w obwodzie chersońskim, gdzie trwa kontrofensywa sił ukraińskich, sztab poinformował, że Rosjanie wywieźli więźniów z jednego z zakładów karnych w Chersoniu. "Przeciwnik wykorzystuje teren wspomnianego zakładu do rozmieszczania personelu i sprzętu wojskowego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Na wschód od Chersonia, w mieście Nowa Kachowka "rosyjskie służby specjalne aktywnie podsłuchują rozmowy telefoniczne miejscowej ludności". W sąsiednim obwodzie zaporoskim, znajdującym się częściowo pod okupacją, wojska najeźdźcy rozlokowują swoich żołnierzy w domach mieszkańców w miejscowości Wełyka Znamianka.

07:22

Rosyjskie wojska przygotowują się do obrony w pobliżu okupowanego Chersonia, do którego zbliżają się siły ukraińskie. Rosja nadal przerzuca swoje oddziały na Białoruś, rosyjscy żołnierze są m.in. w obwodzie brzeskim - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii.

"W miejscowościach w pobliżu Chersonia wróg prowadzi działania w celu przygotowania się do obrony. Odnotowano przybycie do miejscowości Kałanczak blisko stu funkcjonariuszy Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Groznego" - głosi komunikat sztabu. Grozny to główne miasto Czeczenii, republiki na rosyjskim Północnym Kaukazie, rządzonej twardą ręką przez Ramzana Kadyrowa.

06:47

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy:

W ciągu dnia jednostki Sił Zbrojnych odparły rosyjskie ataki w Jakowliwce, Bachmutske, Bachmut, Ołeksandropil, Kamiance, Awdijewce, Pierwomajsku, Krasnohoriwce, Marince i Nowomychajłówce w obwodzie donieckim. W osadach pod Chersoniem Rosjanie prowadzą działania przygotowujące do obrony. W Kałańczaku odnotowano przybycie stu rosyjskich strażników.

06:31

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły dziś osiem rosyjskich składów amunicji w obwodach chersońskim, zaporoskim i mikołajowskim.

06:28

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w Indiach, między innymi o wojnie Rosji z Ukrainą, poinformował Departament Stanu

Blinken rozmawiał z indyjskim ministrem spraw zagranicznych Subrahmanyamem Jaishankarem na temat "kwestii regionalnych i globalnych, w tym współpracy antyterrorystycznej i ciągłej agresji Rosji na Ukrainę", podał Departament w komunikacie.

Indie są dużym nabywcą rosyjskiej ropy, co pomaga Rosji finansować jej wojnę z Ukrainą, zwraca uwagę Reuters i dodaje, że Jaishankar odwiedzi Rosję 8 listopada, o czym poinformowała w czwartek ambasada Rosji w Indiach.

06:16

Ukraina otrzymała generatory prądu i paliwo do nich z wielu krajów min. z Kanady i Hiszpanii, w odpowiedzi na pilną prośbę Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy po zbombardowaniu przez Rosję obiektów infrastruktury krytycznej.



Jak przypomina Ukrinform, wcześniej ukraińscy ratownicy otrzymali od rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 9 wozów ratowniczo-gaśniczych i sprzęt ratowniczo-gaśniczy

06:07

Niemcy przekazały jednostkom Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy 14 generatorów prądu różnej mocy, poinformował w sobotę Ukrinform cytując komunikat ambasady Niemiec w Kijowie opublikowany na Facebooku.



"Pomoc z Niemiec dla ukraińskich ratowników: 14 generatorów różnej mocy dla jednostek Państwowego Pogotowia Ratunkowego w obwodach donieckim, kijowskim, ługańskim, czernihowskim i czerkaskim jest już na Ukrainie" - czytamy w komunikacie niemieckiej ambasady.



06:02

Według sobotniej publikacji New York Timesa Ukraina ma obecnie na południu przewagę nad Rosją zarówno pod względem zasięgu ognia, jak i precyzyjności ataków pociskami artyleryjskimi , których Rosji w dużej mierze brakuje, donosi Ukrinform



Ukraińscy żołnierze niszczą pojazdy opancerzone wroga warte miliony dolarów za pomocą własnych dronów, a także bardziej wyrafinowanych dronów i innej broni dostarczanej przez Stany Zjednoczone i sojuszników, pisze NYT.