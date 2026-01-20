Około 600 tysięcy mieszkańców Kijowa opuściło stolicę Ukrainy po apelu mera Witalija Kliczki o tymczasową ewakuację. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w mieście pozostaje bez ogrzewania, a temperatura spada do minus 20 stopni Celsjusza. Według wieczornego wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje bez prądu.

Około 600 tys. osób opuściło Kijów po zmasowanych rosyjskich atakach / Vira Svitlo/SIPA/SIPA/East News / East News

Przed wojną Kijów liczył około 3,6 miliona mieszkańców.

Od 9 stycznia, kiedy mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o opuszczenie miasta, stolicę Ukrainy opuściło już około 600 tysięcy osób. "Nie wszyscy mają możliwość opuszczenia miasta, ale obecnie liczba mieszkańców maleje" - relacjonował Kliczko w rozmowie z agencją AFP.

Po ostatnich zmasowanych rosyjskich atakach rakietowych i dronowych, połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania. "Temperatura sięga niemal minus 20 stopni Celsjusza, a Putin wykorzystuje to, by złamać opór Ukraińców" - alarmował mer miasta.

Według danych przekazanych przez Kliczkę, bez ogrzewania pozostaje około 4 tysiące budynków mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaapelował do przewodniczących parlamentów innych państw, w tym Polski, o reakcję na rosyjski terroryzm i wsparcie dla Ukrainy. "Po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym i dronowym ukraińskie miasta pozostały bez prądu, wody i ogrzewania. Również Rada Najwyższa Ukrainy nie ma obecnie dostępu do tych podstawowych usług. Mimo to kontynuujemy naszą pracę. Ukraina nadal walczy - o życie swoich obywateli i o bezpieczeństwo Europy" - napisał Stefanczuk na platformie X.

Przerwy w dostawie prądu w Kijowie / Anatolii Stepanov/SIPA/SIPA/East News / East News

Według wieczornego wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje bez prądu.

Prezydent Ukrainy wezwał do maksymalnej koordynacji z przedsiębiorcami, by odpowiednio rozdzielić dostępne zasoby energii i zapewnić stabilizację sytuacji.