Trzynasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum. Zastępca burmistrza Iziuma poinformował, że Rosjanie zniszczyli szpital w mieście. ONZ potwierdziła śmierć co najmniej 474 cywilów, podkreśliła jednak, że realna liczba może być znacznie wyższa. Rannych zostało ponad 800 cywilów. Wśród zabitych i rannych są dzieci.

17:20

Dziś Kanada odnawia swoje operacje na wschodniej flance NATO - powiedział we wtorek na Łotwie premier Kanady Justin Trudeau.

17:11

Mapa postępów rosyjskich wojsk na Ukrainie z 8 marca.

Drugie, trzecie i czwarte zdjęcia pokazują porównania do sytuacji sprzed tygodnia. W tym tygodniu Rosja straciła co najmniej 102 czołgi, 103 gąsienicowe pojazdy opancerzone i 15 samolotów.

17:08

Musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec rozlaniu się tego konfliktu poza Ukrainę - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Rydze.

17:03

Grożenie przez prezydenta Rosji Władimira Putina bronią atomową jest próbą zniechęcenia Zachodu do niesienia pomocy Ukrainie - powiedziała we wtorek Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. "Putin nadal uważa, że może Ukrainę pokonać" - dodała.

Haines podkreśliła, że Putin raczej nie da się zastraszyć i może eskalować atak na Ukrainę, pomimo niepowodzeń w działaniach militarnych i trudności gospodarczych, wynikających z międzynarodowych sankcji.

"Nasi analitycy oceniają, że takie niepowodzenia raczej nie zniechęcą Putina, a zamiast tego mogą wywołać dalszą jego agresję" - powiedziała Haines w przemówieniu w Izbie Reprezentantów.

16:58

Trzy tysiące ciężarówek zawierających 20 tys. ton pomocy humanitarnej otrzymała Ukrainę w ciągu ostatnich 6 dni - poinformował we wtorek premier Denys Szmyhal.

Dodał, że pomoc humanitarna zawiera przede wszystkim artykuły spożywcze, odzież, leki i sprzęt medyczny, który jest kierowany w różne regiony kraju.

16:52

Rosyjskie dowództwo wojskowe wydaje rozkazy bombardowania infrastruktury cywilnej i dzielnic mieszkalnych - poinformował we wtorek na swojej stronie internetowej Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO).

"Oprócz tego, wbrew zapewnieniom propagandystów do bombardowań nie jest używana broń precyzyjna, lecz bomby niekierowane OFAB-250-270, FAB-500 i OFZAB-500. Powoduje to znaczne straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Takie bombardowania to kolejna oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości armii okupanta" - czytamy w oświadczeniu.

16:44

Drugi konwój ewakuacyjny wyjechał we wtorek po południu z Sum do Połtawy przez korytarz humanitarny, utworzony na mocy tymczasowego porozumienia o zawieszeniu broni z Rosją - poinformował zastępca szefa sztabu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Informacje te potwierdził na Facebooku szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmytro Łunin.

16:39

Ewakuacja Irpienia widziana z drona.

16:35

Wybuch miny w pobliżu Czernihowa zabił trzy osoby i zranił troje dzieci - poinformowała we wtorek francuska agencja AFP, powołując się na ukraińską rzeczniczkę praw człowieka Ludmyłę Denisową.

"Cywile znajdowali się w samochodzie - dorośli zginęli na miejscu, dzieci zostały przetransportowane do szpitala" - podała Denisowa. Dodała, że miny przeciwpiechotne są zakazane prawem międzynarodowym.

Przypadek ten jest pierwszym od rozpoczęcia 24 lutego przez Rosję wojny, w którym ukraiński urzędnik poinformował o śmierci zadanej tego rodzaju bronią.

16:32

Dla Rosjan zdobycie stolicy Ukrainy pozostaje celem numer - powiedział we wtorek szef miejskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow, cytowany przez portal Ukrinform.

"Dla wroga stolica pozostaje celem numer jeden. Nasza obrona terytorialna nadal umacnia swoje pozycje. Dla obrony ważne są odcinki Dymer-Kijów, Kozielec-Browary, Korostyszów-Kijów, Pyriatyn-Boryspol" - powiedział Żyrnow.

16.29

Angielska Premier League ogłosiła, że przestanie nadawać mecze w Rosji.

16:27

Dziesiątki miliardów euro będą potrzebne na odbudowę systemu energetycznego Ukrainy po zakończeniu wojny - ocenił we wtorek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

"Naprawę uszkodzeń po ostrzałach utrudniają intensywne działania bojowe. Są brygady operacyjne, które mogą to robić, ale powinny one mieć fizyczną możliwość dotarcia do pęknięć" - oznajmił minister.

16:24

Rosjanie zniszczyli centralny szpital w Iziumie, 45-tysięcznym mieście w obwodzie Charkowskim - poinformował we wtorek w serwisie Facebook zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin.

"To izba przyjęć naszego centralnego szpitala miejskiego. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO" - ironizował Macokin we wpisie, do którego jest dołączone nagranie i zdjęcia zniszczonych budynków.

16:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Izraela Naftali Benetem na temat pośrednictwa tego kraju w rozmowach z Rosją. Poinformował o tym na Twitterze.

"Rozmawiałem z Naftalim Benetem. Podziękowałem Izraelowi za wysiłki pośrednictwa w ustaleniu procesu rozmów" - napisał Zełenski.

16:01

Brazylijski minister spraw zagranicznych Carlos Franca oświadczył we wtorek, że jego kraj chce pomóc zaprowadzić pokój na Ukrainie, ale nie potępił rosyjskiej inwazji, argumentując, że Brazylia nie stanie po żadnej ze stron konfliktu.

"Pozycja Brazylii jest jasna - jesteśmy po stronie światowego pokoju" - powiedział Franca na konferencji prasowej w Lizbonie.

15:57

"Na Wołyniu kontrwywiad SBU zapobiegł sabotażowi i zdemaskował wrogiego agenta z ‘uśpionych zasobów’ FSB, który próbował wstąpić do naszej miejscowej obrony terytorialnej" - napisała służba specjalna na Twitterze.

Rosyjski agent został zatrzymany. Był w posiadaniu różnego rodzaju broni. SBU poinformowało go o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie trzech artykułów kodeksu karnego.