„Jest decyzja FIFA. Polska awansowała do finałów baraży. 29 marca zagra ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy” – przekazał na Twitterze sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej / Leszek Szymański / PAP

"FIFA ukarała dziś Rosję walkowerem. I bardzo dobrze! W wyniku wojny na Ukrainie, odpowiedzialność musi ponieść także rosyjski futbol. Zero tolerancji dla kraju, który bestialsko zabija cywilów... A my pokazaliśmy, że piłkarska solidarność ma sens! I dalej wspieramy Ukrainę" - przekazał na Twitterze prezes związku Cezary Kulesza.

28 lutego FIFA zawiesiła wszystkie rosyjskie drużyny narodowe i klubowe we wszystkich rozgrywkach do odwołania. Decyzja została podjęta w porozumieniu z UEFĄ. Rosyjska federacja odwołała się od tej decyzji do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, ale FIFA nie czekała na decyzję trybunału i ukarała Rosję walkowerem.

Wcześniej pojawiały się informacje, że mecz może zostać przeniesiony na czerwiec. Jednak sprzeciw wielu reprezentacji, który zapoczątkowała Polska, spowodował, że Rosja została pozbawiona szans występu w mistrzostwach świata w Katarze.

Biało-czerwoni automatycznie wejdą do finału barażu o mundial, w którym 29 marca 2022 roku zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze Szwecją lub Czechami.

Ponadto mecz innej ścieżki barażowej, w którym Szkocja zmierzy się z Ukrainą, został przełożony na czerwiec.