Trwa ewakuacja ludności cywilnej z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum. W części z tych miast, po nocnych ostrzałach rosyjskiej armii, zginęły co najmniej 22 osoby. We wtorek polski Sejm zajmie się ustawą dotyczącą wsparcia uchodźców z Ukrainy, a Komisja Europejska przedstawi plan uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich źródeł energii.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Charków, Ukraina / STANISLAV KOZLIUK / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Trzecia tura rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją [RELACJA 07.03.2022 - cz. 1]

Ukraińcy zestrzelili nad Kijowem dwa samoloty armii Rosji [RELACJA 07.03.2022 - cz. 2]

Ewakuacja ukraińskich miast. Wiele ofiar nocnych ostrzałów [RELACJA]

Litera "Z" na budynkach, autach i koszulkach Rosjan. Symbol poparcia wojny na Ukrainie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosjanie zabijają, gwałcą i kradną. Dramatyczna sytuacja w rejonie buczańskim. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Izium całkowicie zniszczony. Pilnie potrzebna pomoc humanitarna. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosja najbardziej obłożonym sankcjami krajem na świecie. Wyprzedziła m.in. Koreę Północną. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

12:12 Nexta: Zełenski wita wiosnę w Kijowie

12:07 Ukraina: Rosjanie ostrzelali budynki misji dyplomatycznych

MSZ Ukrainy potępiło we wtorek ostrzelanie przez armię rosyjską budynków mieszczących zagraniczne dyplomatyczne instytucje. W Mariupolu ostrzelano budynek mieszczący konsulat generalny Grecji i biuro Specjalnej Misji Monitorującej OBWE, a w Charkowie - budynki dyplomatyczne trzech państw.

W wyniku rakietowo-bombowych uderzeń rosyjskiej armii w Mariupolu uszkodzono budynek, w którym mieści się konsulat generalny Grecji i biuro Specjalnej Misji Monitorującej OBWE oraz zostały zniszczone biura konsulatów honorowych Słowenii, Azerbejdżanu i Albanii w Charkowie - pisze we wtorek ukraińskie MSZ.

12:03 WHO: Największy kryzys humanitarny w Europie od 1945 roku

Na Ukrainie mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem humanitarnym od 77 lat; należy stworzyć system opieki zdrowotnej mogący pomóc uchodźcom - podkreślił we wtorek w Kopenhadze dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.

Cytat Budujcie system, który będzie w stanie przyjąć kobiety i dzieci. Trzeba będzie zapewnić szczepienia oraz pomoc psychologiczną - wskazał Kluge, zwracając się do władz państw UE graniczących z Ukrainą.

Kluge, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Przemyśl, przyjęcie uchodźców wojennych ze strony ludności miejscowej oraz służby zdrowia ocenił jako fenomenalne.

Jak dodał, WHO wysłało ekspertów do Polski, Mołdawii oraz Rumunii, a także na Węgry, którzy współpracują z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandim oraz z lokalnymi władzami i partnerami w celu oceny potrzeb napływającej ludności.

12:00 Walki w Mikołajowie

Nagranie wideo z wczorajszych starć na lotnisku Mikołajów na południu Ukrainy:

11:56 Mapa linii kolejowych w Ukrainie

Mapa tras kolejowych w Ukrainie. Te linie są nieprzejezdne:

11:51 Historyczne wystąpienie Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem łącza wideo ma dziś wystąpić w brytyjskim parlamencie. Będzie to pierwsze takie wystąpienie w historii Wielkiej Brytanii.

11:48 Izba Reprezentantów o embargo wobec Rosji

Amerykanska Izba Reprezentantów ma głosować nad projektem ustawy wprowadzającej embargo na rosyjską ropę i nakładającą dodatkowe cła w handlu z Rosją i Białorusią.

11:44 "Wróg rozpoczął atak"

Rosjanie nie wypuścili ludzi z Mariupola, rozpoczęli atak w kierunku korytarza humanitarnego - poinformował we wtorek sztab Połączonej Operacji Sił Zbrojnych Ukrainy.

W celu przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców Mariupola obrońcy miasta oczyścili drogi z min i usunęli zapory inżynieryjne - przekazał sztab.

Ale okupanci nie wypuścili dzieci, kobiet, osób starszych z miasta. Wróg rozpoczął atak właśnie w kierunku korytarza humanitarnego - czytamy w komunikacie

11:37 Ukraina żąda czterech korytarzy humanitarnych

Ukraina zażądała od Rosji utworzenia czterech korytarzy humanitarnych i zagwarantowania bezpieczeństwa uchodźcom.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ukraińskie władze chciałyby, żeby mieszkańcy Wołnowachy oraz Mariupola wyjechali do Zaporoża - to około 200 kilometrów na zachód kraju. Z kolei mieszkańcy Kijowa, obwodu kijowskiego oraz Charkowa mieliby być ewakuowani na Zachodnią Ukrainę. Te plany podczas konferencji prasowej przekazała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

11:31 2 mln uchodźców z Ukrainy

Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy sięgnęła już 2 mln - poinformował we wtorek na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.

Również we wtorek Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet (UNHCHR) skrytykowała fakt, że w Rosji policja zatrzymuje osoby protestujące przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jestem zaniepokojona korzystaniem z represyjnego prawa, które utrudnia korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz kryminalizuje nieagresywne zachowania - oświadczyła Bachelet podczas wideokonferencji w Genewie.

11:24 W Mariupolu z odwodnienia zmarło dziecko

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorkowym wystąpieniu, że w ciągu 13 dni wojny Rosjanie stracili więcej sprzętu wojskowego niż w ciągu ostatnich 30 lat.

Po opisaniu dramatycznej sytuacji w okupowanych ukraińskich miastach, prezydent poinformował m.in., że w Mariupolu dziewczynka zmarła w wyniku odwodnienia.

Okupanci chcą nas pozbawić prawa do życia, a my tego prawa musimy bronić - podkreślił Zełenski.

11:17 Ewakuacja w Sumach

W Sumach na północnym wschodzie Ukrainy i w Irpieniu niedaleko Kijowa rozpoczęła się we wtorek ewakuacja ludności cywilnej - poinformowały władze lokalne, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

11:08 Ludzie chowają zwłoki na podwórkach

W atakowanym przez Rosjan Mariupolu na wschodzie Ukrainy ludzie chowają zwłoki swoich sąsiadów na podwórkach, a w związku z brakiem prądu i gazu gotują jedzenie na ogniskach - podaje mariupolska rada miejska, cytowana we wtorek przez Ukrinform.

Rosyjscy okupanci nadal uderzają w Mariupol, wszystkie dzielnice są zrujnowane przez wrogi ogień - napisała mariupolska rada miejska.

10:59 Ślub w cieniu wojny

Krótko po ślubie pary ochotników ze 112. kijowskiego batalionu, Lesji i Wałerija, ukraiński sztab generalny poinformował we wtorek na Facebooku, że w stanie wojennym przepisy dotyczące małżeństw zostają uproszczone.

Uchwała ukraińskiego rządu stanowi, że tymczasowo można dokonać rejestracji małżeństwa bez osobistej obecności pana młodego lub panny młodej.

10:52 Konów humanitarny wyruszył do Mariupola

Dziennikarz Abelardo Vázquez opublikował na Twitterze nagranie wideo z wyruszenia konwoju humanitarnego z Zaporoża do Mariupola:

10:51