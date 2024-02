Wojska rosyjskie na Ukrainie mają obecnie około 60 tys. ludzi w jednostkach rezerwowych, ale jedynie 20 tys. z nich zostało wyposażonych w broń i sprzęt - ocenił Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że w niektórych europejskich krajach mówi się o gotowości do wojny z Rosją. "Mam nadzieję, że Putin aż tak szalony nie będzie, żeby atakować Sojusz Północnoatlantycki - powiedział w rozmowie z Newsweekiem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI, że rozważa możliwość wymiany kadry kierowniczej państwa, nie tylko w sektorze wojskowym. Tak odniósł się do pogłosek, że może zdymisjonować naczelnego dowódcę sił zbrojnych generała Wałerija Załużnego. Poniedziałek jest 712. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Zniszczony rosyjski czołg na jednym z placów w Kijowie / ANTONIO COTRIM / PAP/EPA 08:23 Wojska rosyjskie na Ukrainie mają obecnie około 60 tys. ludzi w jednostkach rezerwowych, ale jedynie 20 tys. z nich zostało wyposażonych w broń i sprzęt - ocenił Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Amerykański think tank powołał się na ustalenia komentatora wojskowego Kostiantyna Maszowca. Ukraiński komentator ocenił, że Rosjanie mają obecnie w rezerwie 17 pułków, 16 batalionów i dwie grupy taktyczne szczebla pułkowego i batalionowego. Siły te, jak podał Maszowec, skoncentrowane są w większej liczbie m.in. w strefie operacyjnej grupy wojsk "Południe", odpowiedzialnej za kierunek Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Grupa wojsk "Dniepr", działająca na okupowanych terytoriach obwodu chersońskiego, posiada trzecie pod względem wielkości rezerwy. Może to oznaczać, że Rosjanie są zaniepokojeni zagrożeniem stworzonym przez Ukraińców dla lewego (wschodniego) brzegu Dniepru - ocenił ISW. Najmniejsze rezerwy ma grupa "Centrum", która odpowiada za kierunek Łymanu. Jednakże - według ISW - do jej zadań należy wspieranie operacji grupy wojsk "Zachód" wzdłuż linii Kupiańsk-Swatowe (obwód ługański). 08:05 Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że w niektórych europejskich krajach mówi się o gotowości do wojny z Rosją. Mam nadzieję, że Putin aż tak szalony nie będzie, żeby atakować Sojusz Północnoatlantycki - powiedział w rozmowie z Newsweekiem. Nie będę tutaj epatować niebezpieczeństwem, ale rzeczywiście i w Niemczech, i w Szwecji, i w paru innych krajach zmienił się język. Mówi się o gotowości do wojny, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat skończyłoby karierę polityka, który by coś takiego powiedział - przyznał. 05:00 Prezydent Ukrainy rozważa możliwość wymiany kadry kierowniczej państwa, nie tylko w sektorze wojskowym. Tak odniósł się do pogłosek, że może zdymisjonować naczelnego dowódcę sił zbrojnych generała Wałerija Załużnego. Zełenski powiedział także, że część Ukraińców "zaczęła przyzwyczajać się do wojny". A to wielki błąd, niesprawiedliwe wobec tych, którzy są na froncie - zaznaczył ukraiński przywódca. Następnie stwierdził: Wojska europejskie nie są gotowe (na atak Putina - red.) To będzie szok. Będą dziesiątki tysięcy osób w chaosie, które staną w obliczu procesu migracji.

