Ukraińskie wojska nasilają działania na wschodzie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - zaznacza w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę na pełną skalę zaginęło 30 tys. ukraińskich cywilów - poinformowała Kathryne Bomberger, szefowa Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych (ICMP). Piątek to 604. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 20.10.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

09:08

Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę na pełną skalę zaginęło 30 tys. ukraińskich cywilów - poinformowała Kathryne Bomberger, szefowa Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych (ICMP).

Obecnie to ok. 30 tys. osób. I to są tylko osoby cywilne. I obecnie nie jestem pewna, kogo uwzględnia ta liczba. Próbujemy ustalić, co to za liczby i co one oznaczają - powiedziała Bomberger, cytowana przez Suspilne.

Jak dodała, liczba ta może uwzględniać osoby oddzielone od swoich bliskich, ludzi uwięzionych, osoby, które nie mają prawa do kontaktu z rodziną. Mogą to też być osoby, które zginęły, ale ich ciał nie zidentyfikowano, a także dzieci nielegalnie wywiezione z Ukrainy.

09:07

Ukraińskie wojska nasilają działania na wschodzie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - zaznacza w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jak podkreślają analitycy, rosyjskie źródła omawiają "większe niż zazwyczaj" operacje ukraińskie lądowe na wschodnim (lewym) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Rosjanie podają rozbieżne informacje na temat ukraińskich działań, jednak w opinii ISW operacje te mogą być większe niż obserwowane wcześniej wypady taktyczne.

Dostępne materiały z danymi geolokalizacyjnymi wskazują, że pomimo rosyjskich kontrataków ukraińskie siły są obecne na niektórych odcinkach wschodniego brzegu Dniepru i w pobliżu Mostu Antonowskiego.