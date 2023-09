12:29

16 cywilów zostało rannych w rosyjskim ostrzale miasta Kurachowe w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowało wbiuro prokuratora generalnego Ukrainy. Rosyjskie wojska zaatakowały rakietami Iskander.

Biuro przekazało, że do ataku doszło wczoraj ok. godz. 22 czasu miejscowego (21 w Polsce). Ze wstępnych informacji wynika, że rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość dwoma rakietami typu Iskander: jedna z nich trafiła w piętrowy budynek mieszkalny. Rannych zostało 16 mieszkańców. Na miejscu trwa rozbiórka gruzów.

12:28

Drugi statek wypłynął z portu w Czarnomorsku na południu Ukrainy i podąża tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne - powiadomił ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow. Statek Aroyat transportuje 17,6 tys. ton pszenicy, która ma trafić do Egiptu.

11:51

Narodowa komisja ds. standardów języka państwowego Ukrainy zdecydowała, że dozwolone jest pisanie w języku ukraińskim słów Rosja, Moskwa, Federacja Rosyjska itp. małą literą w tekstach nieoficjalnych.

Komisja poinformowała, że taka decyzja została podjęta w związku z "bohaterską walką ukraińskiego narodu o niepodległość państwa ukraińskiego" oraz głosem w tej sprawie wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk, która zaapelowała do komisji, by "nie traciła czasu i sformalizowała to, co i tak robią wszyscy Ukraińcy".

11:49

Możemy pomóc Ukrainie podnieść się ze zniszczeń wojennych; widzę tutaj ogromną rolę dla polskich przedsiębiorców - mówił w Poznaniu na kongresie Odbudowy Ukrainy "Common Future" prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że polski biznes ma do odegrania fundamentalną rolę w odbudowie Ukrainy. Odbudowana i zintegrowana z Europą Ukraina z całą pewnością już dziś zajmuje, ale w przyszłości jeszcze silniej zajmie, ważne miejsce na rynku europejskim i w europejskiej przyszłości, także naszej przyszłości - powiedział Duda.



11:05

W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy dotyczące problemu ze zbożem. Polska nie zdejmie embarga, jeśli nie wypracujemy z Ukrainą pewnego, skutecznego rozwiązania - podkreślił dziś minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że rozwiązanie to musi zabezpieczać interes polskiego rolnika.

10:54

Kolejna odsłona rosyjskiego terroru energetycznego, czyli ostrzałów ukraińskich obiektów energetycznych, zaczęła się już kilka tygodni temu, lecz tym razem jesteśmy na to przygotowani lepiej niż przed rokiem - ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Widzimy, że te działania Rosjan już się rozpoczęły. Celami agresora stały się infrastruktura energetyczna, sieci przesyłowe, magazyny paliw. Dochodzimy do takich wniosków po pierwszych atakach na regionalne podstacje energetyczne w ciągu ostatnich dwóch tygodni - oznajmił szef ukraińskiego rządu.

10:25

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło łącznie ośmioro mieszkańców obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - powiadomił szef władz tego regionu Ołeksandr Prokudin. Wcześniej informowano o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku na internat w Chersoniu, dokonanego przez Rosjan w nocy ze środy na czwartek.

10:24

Opublikowane w czwartek nagrania z frontu dowodzą, że ukraińskie wojska przełamały ostatnią linię rosyjskiej obrony w zachodniej części obwodu zaporoskiego i prowadzą operacje z użyciem pojazdów opancerzonych nieopodal miejscowości Werbowe - poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Doniesienia o przełamaniu głównej linii fortyfikacji wroga przekazał dziennik "Wall Street Journal", który powołał się na ukraińskiego oficera, wypowiadającego się pod warunkiem zachowania anonimowości.



08:30

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył, że jego kraj będzie zabiegał o to, by Polska i Ukraina zasiadły przy jednym stole i zapowiedział bezpośrednie kontakty z prezydentami obu państw, Andrzejem Dudą i Wołodymyrem Zełenskim - podała agencja BNS.

W najbliższej przyszłości przede wszystkim podtrzymam bezpośrednie kontakty z dwoma prezydentami. Moi doradcy podtrzymują stałe kontakty robocze - powiedział Nauseda, który wypowiadał się przez łącze wideo z Los Angeles.

07:52

Ostatnie napięcia w relacjach Ukrainy z niektórymi zachodnimi partnerami, w tym z Polską, są potwierdzeniem naszej wcześniejszej tezy, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę portową i zbożową mają na celu pogorszenie relacji Kijowa z państwami Europy Środkowej - zauważył w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Już 20 lipca ocenialiśmy, że ostrzały instalacji portowych i silosów zbożowych na Ukrainie, to element działań Kremla, obliczonych na uzyskanie ustępstw od Zachodu, a także doprowadzenie do sytuacji konfliktowych w relacjach Kijowa z sąsiednimi państwami UE - przypomniał think tank.



07:20

Statek Resilient Africa, który dotarł do portu ukraińskiego tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne i załadował tam zboże, przybył do Turcji - podał portal Suspilne. Jest to pierwszy statek, który przepłynął w obie strony utworzonym przez Ukrainę korytarzem.

07:19

Mam nadzieję, że te nieszczęsne wypowiedzi polityków ukraińskich się zakończą i zostanie zakończony spór zbożowy - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Myślę, że w pewien sposób udział Stanów Zjednoczonych schłodzi rozpalone ukraińskie głowy - dodawał gość Pawła Balinowskiego.

06:30

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po zakończeniu wizyty w USA, przybył w nocy z czwartku na piątek, czasu lokalnego, do stolicy Kanady - Ottawy. Przeprowadzi tam rozmowy z premierem Justinem Trudeau i wygłosi przemówienie w kanadyjskim parlamencie. Zełenski spotka się też z kanadyjskimi biznesmenami.

Na lotnisku w Ottawie Zełenskiego powitał premier Justin Trudeau.

To pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta w Kanadzie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022.



05:28

Deputowani do parlamentu Mołdawii Irina Lozovan i Alexandr Nesterovschi zostali wieczorem zatrzymani przez służby bezpieczeństwa tego kraju w związku z domniemanym pobieraniem pieniędzy od prorosyjskiego oligarchy Ilana Szora. Polityk ten jest poszukiwany przez mołdawski wymiar ścigania od 2019 r. za przestępstwa finansowe.

Relacjonująca moment zatrzymania Iriny Lozovan kiszyniowska telewizja Moldova1 przypomniała, że pozbawieni w czwartek po południu immunitetów posłowie są związani z partią Odrodzenie (Renastere), w której afera korupcyjna zatacza coraz większe kręgi.

05:27

Prezydent USA Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wartości 325 mln dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams.



05:25

Urząd premiera Kanady Justina Trudeau poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży w czwartek i piątek (lokalnego czasu) wizytę w Kanadzie. Zełenski odbędzie rozmowy z Trudeau i wygłosi przemówienie w kanadyjskim parlamencie.

05:20

Wiceprezydent Chin Hang Zheng w przemówieniu wygłoszonym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadeklarował gotowość Pekinu do "konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju" na Ukrainie. Zapowiedział szersze otwarcie jego kraju na świat i podkreślił, że Chiny zawsze będą członkiem "wielkiej rodziny krajów rozwijających się".

Chiński wiceprezydent oświadczył, że "uzasadnione interesy bezpieczeństwa wszystkich krajów powinny być uwzględniane a suwerenność i integralność terytorialna szanowane". Dodał, że "różnice zdań i spory powinny być rozwiązywane pokojowo na drodze dialogu i konsultacji".

Nawiązując bezpośrednio do Ukrainy Han Zheng stwierdził, że "Chiny popierają wszelkie starania zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu i są gotowe do dalszego odgrywania konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju".