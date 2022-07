Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał mieszkańców obwodu donieckiego do ewakuacji. "W Donbasie są setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy dzieci, wielu odmawia wyjazdu. Ale to naprawdę trzeba zrobić, ta decyzja i tak będzie musiała zostać podjęta, uwierzcie mi. Im więcej ludzi opuści obwód doniecki, tym mniej ludzi zdoła zabić armia rosyjska" - mówił w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Gazociąg dostarczający gaz na teren obwodu donieckiego został zniszczony trwale, dlatego wiemy, że sezon zimowy będzie tam niesamowicie trudny" - powiedziała PAP Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. reintegracji i tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Eksperci ONZ są gotowi pomóc zbadać ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na zastępcę rzecznika sekretarza generalnego ONZ Farkhana Haqa. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Kopia Koranu przy budynku drukarni wysadzonym w powietrze w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

19:29

Rosyjskie wojsko przerzuciło część sił z kierunku słowiańskiego na kierunek zaporoski na południu Ukrainy - informuje w niedzielę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab pisze w komunikacie, że siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki na kierunku charkowskim, bachmuckim i awdijiwskim. W okolicy Awdijiwki rosyjska armia odniosła jednak częściowy sukces - czytamy.

"Odnotowano przemieszczenie pewnych jednostek wroga z kierunku słowiańskiego na zaporoski" - dodano.

Według niego w gotowości do ataku są cztery rosyjskie jednostki przenoszące pociski manewrujące bazowania morskiego.

18:50

"Przeprowadzono kolejny atak rakietowy na rejon odeski!" - napisały na Facebooku lokalne władze. Jak dodano, weryfikowane są informacje o ewentualnych poszkodowanych.

Deputowany Ołeksij Honczarenko przekazał, że doszło do czterech wybuchów. Jak podkreślił, było jedno "trafienie", część pocisków strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza.

18:39

Wywiad: 200 rosyjskich żołnierzy marynarki wojennej odmawia powrotu do walki na Ukrainie.

18:20

Przyjmowanie na Łotwie mediów i dziennikarzy z Rosji jest związane z zagrożeniem wywiadowczym i ryzykiem dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej - ostrzegła łotewska Państwowa Służba Bezpieczeństwa (VDD). Od 24 lutego na Łotwę z Rosji wyjechało ponad 200 dziennikarzy.

17:43

Ryzyko rosyjskich ataków rakietowych z morza jest maksymalnie wysokie - ostrzega dowództwo operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych.

Jak czytamy w komunikacie, na Morzu Czarnym, w pobliżu wybrzeża krymskiego, manewruje 17 okrętów bojowych i kutrów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wśród nich jest sześć jednostek przenoszących pociski manewrujące typu Kalibr. Łącznie znajdują się na nich 44 takie rakiety.

17:29

W związku z rosyjską inwazją tegoroczne zbiory na Ukrainie są zagrożone i mogą być dwa razy mniejsze - ostrzegł w niedzielę na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Naszym głównym celem jest zapobieżenie światowemu kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu przez tę agresję - podkreślił.



Wcześniej premier Ukrainy Denys Szmyhal prognozował, że tegoroczne zbiory zboża i roślin oleistych wyniosą na Ukrainie 70 proc. ubiegłorocznych wskaźników - pisze ukraińska redakcja BBC.

16:46

Rosjanie na anektowanym Krymie boją się ukraińskich sił zbrojnych, dlatego odwołali obchody dnia Floty Czarnomorskiej i oskarżyli Ukrainę o rzekomy atak dronem w Sewastopolu - pisze Marynarka Wojenna Ukrainy.

"Przypominamy, że siły obrony Ukrainy prowadzą działania w celu wyzwolenia naszych okupowanych terytoriów, wykorzystując do tego posiadane egzemplarze uzbrojenia. Naszymi celami są wyłącznie wojskowe obiekty Rosji. Nie atakujemy terytorium Rosji" - podkreślono.

16:22

Putin jest odpowiedzialny za najstraszniejsze zbrodnie, zbrodnie popełnione na niewinnych mężczyznach, kobietach i dzieciach. Niestety nawet u nas wciąż są ludzie, którzy go bronią - powiedział niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Mueller agencji dpa. Putin będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem za swoje czyny - podkreślił.

W opinii dostojnika prezydent Rosji jako chrześcijanin ponosi szczególną winę za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Hitler i Stalin nie mieli sumienia, ale Putin robi znak krzyża w kościele Chrystusa Zbawiciela i w ten sposób grzeszy przeciw chrześcijaństwu - powiedział były prefekt watykańskiej.

16:17

Dym unoszący się po ostrzale w okolicach Berysławia w okupowanym obwodzie chersońskim.

15:59

Donieck.

15:48

Siły rosyjskie nie zabierają zwłok z ulic okupowanych miast w obwodzie ługańskim, sytuacja humanitarna jest katastrofalna - alarmuje szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

Według niego "w Siewierodoniecku szerzą się infekcje". W związku z zanieczyszczeniem wody ludzie często mają objawy chorób żołądkowo-jelitowych.

15:37

Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce, gdzie zginęły dziesiątki ukraińskich jeńców, doszło do wybuchu termobarycznego wewnątrz obiektu - uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To nie był ostrzał, tylko zamach terrorystyczny - ocenia.

"Media piszą o ‘ataku na Ołeniwkę’, ale czy jest na to dowód?" - pyta Podolak na Twitterze. Jak dodaje, ze zdjęć satelitarnych wynika, że tylko jeden budynek został zniszczony. Co więcej, więźniów przeniesiono tam tuż przed atakiem.

15:19

Zagwarantujemy wystarczającą ilość gazu na sezon grzewczy - zapewniła łotewska minister gospodarki Ilze Indriksone, cytowana przez agencję LETA. W sobotę rosyjski Gazprom poinformował o wstrzymaniu dostaw tego surowca na Łotwę.



Obecne szacunki pokazują, że gaz dla Łotwy będzie zapewniony. Będziemy mieć wystarczającą ilość gazu na sezon grzewczy - podkreśliła Indriksone. Zaznaczyła przy tym, że jej kraj i tak nie liczył na dostawy gazu z Rosji.



15:01

Siły rosyjskie opuszczają dwie miejscowości w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy po ataku ukraińskiej armii na miejsce ich rozlokowania - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Jak dodano, wojsko Rosji wycofuje żołnierzy i sprzęt.



Jak dodano, ok. 40 rannych przetransportowano do szpitala w mieście Połohy. Z Czernihiwki wycofano praktycznie cały skład osobowy. W okolicy pozostaje kilka punktów kontrolnych i nie więcej niż 100 wojskowych. Resztę wojskowych dyslokowano do miast Tokmak i Berdiańsk.



Według ukraińskiego wywiadu podczas wycofywania się z tych pozycji siły rosyjskie próbują "robić wrażenie, że to planowa rotacja". "W rzeczywistości okupanci mają zamiar całkowicie opuścić miejscowości i rozpoczęli zaminowywanie dróg dojazdowych" - podkreślono.

14:44

W okupowanym Doniecku kobieta znalazła minę przeciwpiechotną. Schowała ją do reklamówki i chciała pokazać ją kolegom w pracy. Ze względu na mały rozmiar miny myślała, że to fragment pocisku.

14:03

Po nocnym ostrzale w pobliżu Mikołajowa wybuchł duży pożar lasu. Wideo: "Ukraińska Prawda".

13:46

W pobliżu dawnych pozycji rosyjskich w obwodzie kijowskim znaleziono ciało cywila, który przed śmiercią był poddawany torturom - poinformowała policja obwodu kijowskiego na Facebooku.

Ciało znaleziono w zagajniku koło wioski Nowe Zalissia w rejonie buczańskim cztery miesiące po wyzwoleniu tych terenów. Zabity człowiek był ubrany w ciemne zimowe spodnie i kurtkę, a na szyi miał prawosławny krzyżyk.

Ręce zabitego były związane sznurkiem zapiętym żelaznym karabińczykiem od liny holowniczej. Był on owinięty także wokół szyi cywila. Wszystko wskazuje na to, że przed śmiercią był duszony - przekazał komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow.

13:00

Zwracając się do wiernych przybyłych na południową modlitwę Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek zapewnił, że także podczas zakończonej w sobotę sześciodniowej podróży do Kanady nigdy nie przestał modlić się za naród ukraiński, "zaatakowany i udręczony", i prosił Boga "o uwolnienie go od plagi wojny".

Gdyby spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość, uwzględniając straty, jakie każdego dnia wojna przynosi tej ludności, a także całemu światu, jedyną rozsądną rzeczą, jaką należy zrobić, jest zatrzymać się i negocjować - stwierdził. Niech mądrość zainspiruje konkretne kroki na rzecz pokoju - wezwał papież.



12:26

Jeden z najbogatszych biznesmenów Ukrainy Ołeksij Wadaturski i jego żona zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

"Tej nocy w wyniku kolejnego rosyjskiego zamachu terrorystycznego - ostrzału cywilnych mieszkańców Mikołajowa - zginął Ołeksij Opanasowycz Wadaturski. Bohater Ukrainy, który zasłużył na to miano swoją pracą" - napisał Arachamija na Telegramie.

Wadaturski był założycielem jednego z największych przedsiębiorstw ukraińskich i największej ukraińskiej spółki eksportującej zboże, firmy rolnej Nibulon.

W 2021 r. "Forbes" szacował majątek Wadaturskiego na 430 mln dol. Zajmował on 24. miejsce na liście najbogatszych ludzi w Ukrainie.

11:53

Nasza prośba o dostęp do jeńców wojennych z obozu w Ołeniwce nie została spełniona - ogłosiła delegacja Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Ukrainie.

"Stanowczo potępiamy niedawny atak na ośrodek więzienny w Ołeniwce, w którym osadzono jeńców wojennych (...). Natychmiast zażądaliśmy dostępu do Ołeniwki oraz jeńców, oferując naszą pomoc" - napisała delegacja na Twitterze. "By była jasność, nasza wczorajsza prośba o dostęp do jeńców z ośrodka więziennego w Ołeniwce nie została spełniona. Umożliwienie dostępu do jeńców jest obowiązkiem stron konfliktu wynikającym z konwencji genewskich" - podkreśliła.

11:32

Eksplozja w siedzibie dowództwa rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim. Zdetonowany został ładunek wybuchowy przenoszony przez drona. Rannych zostało sześć osób.

09:38

Trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych w obwodzie donieckim - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie. Dwie osoby zginęły w wiosce Riznykiwka, a jedna w Majdanie przy granicy z obwodem charkowskim.

09:19

28 lipca Rosja wystrzeliła w kierunku północnej Ukrainy co najmniej 20 pocisków z Białorusi - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:45

Siły rosyjskie poniosły straty na kierunku słowiańskim i bachmuckim na wschodzie Ukrainy, co zmusiło je do wycofania się. Ukraińskie lotnictwo zniszczyło na różnych odcinkach frontu do 20 sztuk rosyjskiego sprzętu wojskowego - podały ukraińskie źródła wojskowe.

07:06

Siły rosyjskie ostrzelały w nocy z soboty na niedzielę Charków na wschodzie Ukrainy oraz Mikołajów i Nikopol na południu - poinformowały władze tych miast na Telegramie.

Zmasowany ostrzał Mikołajowa był według mera Ołeksandra Sienkewycza najsilniejszy od początku wojny. Jak podkreślił, zniszczono szereg obiektów i uszkodzono budynki mieszkalne. O "całej serii wybuchów" powiadomił mer Charkowa Ihor Terechow. Według wstępnych informacji uszkodzonych zostało kilka budynków.

O ponownym ostrzale Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim poinformował szef władz rejonu nikopolskiego Jewhen Jewtuszenko. Miasto było ostrzelane także poprzedniej nocy. Pociski trafiły w kilkanaście budynków, przedsiębiorstwa i sieć energetyczną. Światła nie ma 1000 osób.

06:59

Eksperci ONZ są gotowi pomóc zbadać ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na zastępcę rzecznika sekretarza generalnego ONZ Farkhana Haqa.

Reuters pisze, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony, że Moskwa zaprosiła ekspertów z ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do zbadania śmierci ukraińskich jeńców w obozie w Ołeniwce. W komunikacie resort stwierdził, że działa "w interesie przeprowadzenia obiektywnego śledztwa".

Jak informowała ukraińska armia rosyjskie wojska przeprowadziły precyzyjny ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy, gdzie byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy z Azowstalu. W ocenie Prokuratury Generalnej Ukrainy zginęło tam co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy, a 130 osób zostało rannych. Według założyciela i byłego dowódcy pułku Azow Andrija Biłeckiego w momencie rosyjskiego ataku w obozie mieli znajdować się m.in. ukraińscy żołnierze z Azowa.

06:50

Gazociąg dostarczający gaz na teren obwodu donieckiego został zniszczony trwale, dlatego wiemy, że sezon zimowy będzie tam niesamowicie trudny - powiedziała PAP Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. reintegracji i tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, tłumacząc decyzję o obowiązkowym wyjeździe cywili z obwodu donieckiego.



Zapytana o to, kim są osoby, które na wyjazd z tych terenów decydują się dopiero teraz lub nie zdecydowały się wcale, Wereszczuk odparła: "Wiele z nich oczekiwało, że wojna zakończy się szybko; mieszkańcy Donbasu przywykli niestety do trwającej już osiem lat wojny". Ludzie nie chcą zostawiać swoich domów; inni mówią, że muszą opiekować się chorymi rodzicami, psami czy kotami, towarzyszy im też silny strach przed nieznanym - wyjaśniała.



Dla ludzi ze wschodu opuszczenie domów to wielka trauma; w odróżnieniu od mieszkańców zachodu Ukrainy, nie są przyzwyczajeni do wyjazdów i podróży, prowadzą bardziej osiadły tryb życia - mówiła wicepremier. Zadaniem rządu i władz lokalnych jest przekonanie ich, że życie tam jest teraz nieporównywalnie trudniejsze niż to, które czeka ich na terenie kontrolowanym przez Kijów - dodała.



06:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał mieszkańców obwodu donieckiego do ewakuacji. "W Donbasie są setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy dzieci, wielu odmawia wyjazdu. Ale to naprawdę trzeba zrobić, ta decyzja i tak będzie musiała zostać podjęta, uwierzcie mi. Im więcej ludzi opuści obwód doniecki, tym mniej ludzi zdoła zabić armia rosyjska" - mówił w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zełenski potwierdził wcześniejsze słowa wicepremier, minister ds. reintegracji terenów okupowanych Iryny Wereszczuk, która zapowiedziała obowiązkową ewakuacja nieokupowanych przez Rosję terenów obwodu donieckiego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Jest już decyzja rządu o przymusowej ewakuacji - powiedział Zełenski. Wszystko będzie zorganizowane, pełne wsparcie, pełna pomoc, zarówno logistyczna, jak i finansowa - wystarczy decyzja samych ludzi, którzy jeszcze nie jej podjęli - tłumaczył.

Idźcie, my pomożemy! - apelował ukraiński prezydent. Nie jesteśmy Rosją właśnie dlatego, że każde życie jest dla nas ważne. Wykorzystamy każdą okazję, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich i jak najbardziej ograniczyć rosyjski terror - dodał.