7 osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i charkowskim w ciągu ostatniej doby. 21 z 49 rosyjskich dronów udało się zniszczyć ukraińskiemu wojsku. Niedziela jest 676. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 31.12.2023 r.

Skutki rosyjskiego ostrzału Charkowa. / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

13:22

7 osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i charkowskim w ciągu ostatniej doby - poinformowała ukraińska policja i władze lokalne na Telegramie.

Siły rosyjskie zaatakowały ludność cywilną obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy 20 razy w ciągu ostatniej doby, używając rakiet Iskander, artylerii i dronów. Ostrzelano 10 miejscowości, w tym Awdijiwkę i Kurachowe.

12:00

Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę wzrosła w niedzielę do 48. Najwięcej osób - aż 23 - zginęło w Kijowie - wynika z informacji władz obwodowych.



11:07

W wyniku nocnego ostrzału w obwodzie charkowskim zginęły trzy osoby — poinformował na Facebooku szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow.

10:05

W Sewastopolu ogłoszono alarm powietrzny - poinformował na swoim Telegramie mer miasta Michaił Razwożajew. Z kolei kanał informujący o sytuacji na Moście Krymskim przekazał, że ruch pojazdów na przeprawie został "chwilowo" zablokowany. "Osoby znajdujące się na moście i w rejonie kontroli proszone są o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy ochrony transportu" - zaapelowano.

09:08

Ukraińskie wojsko zniszczyło w ciągu ostatnich godzin 21 z 49 dronów szturmowych wystrzelonych przez Rosję. Atak był wymierzony m.in. w cele cywilne i wojskowe w Charkowie, ale także w obwodach zaporoskim i mikołajowskim.

08:50

To był o tyle ciężki rok, że w zasadzie nie mogliśmy przewidzieć, co się będzie działo. Staramy się jednak funkcjonować normalnie, jak do wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Nasza praca nie może odbywać się jednak jak zwykle, bo jest ona cały czas przerywana czy to alarmami, czy jakimiś innymi sytuacjami, w których musimy się jakoś inaczej organizować - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej szefowa tej placówki, konsul Eliza Dzwonkiewicz.

08:46

21 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych. To - według Rosjan - bilans ukraińskiego ataku na Biełgorod. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że przeprowadzono operację z użyciem około 70 dronów. Portal Ukraińska Prawda, cytując źródło w specsłużbach, podkreśla, że ofiary cywilne to wynik "nieprofesjonalnych działań rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, jak również celowych i zaplanowanych prowokacji". Ukraiński atak na położony przy granicy Biełgorod to odpowiedź na piątkowe zmasowane rosyjskie naloty na miasta w całej Ukrainie, w których zginęło około 40 osób.

08:24

Portal Suspilne podał, powołując się na szefa policji obwodu charkowskiego Wołodymyra Tymoszkę, że Charków został w sobotę wieczorem ostrzelany rakietami Iskander-M. Według Tymoszki rakiety trafiły w budynek hotelu Kharkiv Palace. Hotel miał gości w 34 pokojach, ale nie wiadomo, ile osób znajdowało się w środku w momencie ataku.

08:01

Do 26 wzrosła liczba osób rannych w sobotnim rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała prokuratura obwodu charkowskiego. Ukraińskie MSW podało na Telegramie, że wśród rannych jest co najmniej dwoje dzieci oraz brytyjski dziennikarz. Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował w sobotę wieczorem, że siły rosyjskie zaatakowały centrum miasta, a ucierpiała "wyłącznie infrastruktura cywilna", w tym placówka medyczna, bloki mieszkalne i sklepy.