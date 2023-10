Rosyjskie wojska wznowiły atak ofensywny pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i osiągnęły nieznaczny postęp - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). „New York Times” donosi, że w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie biorą udział setki młodych ludzi z dalekiego Nepalu. "Część z nich zaciąga się do rosyjskiej armii, kuszona zarobkami, inni są po stronie Ukrainy" - pisze dziennik. Sobota to 604. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 21.10.2023 r.

Na zdjęciu: żołnierze ukraińscy / Kateryna Klochko / PAP/EPA 07:33 Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek, że w ciągu doby ukraińskie siły zniszczyły bądź uszkodziły pod Awdijiwką prawie 50 rosyjskich czołgów i ponad 100 pojazdów opancerzonych.



ISW zaznacza, że poprzednie natarcie poskutkowało dużymi stratami po rosyjskiej stronie. To, że rosyjska armia przegrupowała się i znów podjęła atak na Awdijiwkę, może świadczyć albo o tym, że rosyjskie wojska uważają, iż mogą podbić to miasto, albo rosyjskie dowództwo źle ustala priorytety operacji ofensywnych, nie zwracając uwagi na straty - czytamy. 07:22 Rosyjskie wojska wznowiły atak ofensywny pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i osiągnęły nieznaczny postęp - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Wznowienie natarcia świadczy o tym, że mimo ciężkich materialnych i osobowych strat rosyjskie dowództwo chce kontynuować operacje ofensywne na tym kierunku - podkreśla ISW.



Ośrodek wskazuje, że rosyjska armia osiągnęła niewielkie postępy w okolicy miejscowości Krasnohoriwka, 5 km na północ od Awdijiwki. 07:00 W wojnie Rosji przeciwko Ukrainie biorą udział setki młodych ludzi z dalekiego Nepalu. Część z nich zaciąga się do rosyjskiej armii, kuszona zarobkami, inni są po stronie Ukrainy. To sprawia, że Nepalczycy mogą zabijać się nawzajem w odległej wojnie - podał dziennik "New York Times".