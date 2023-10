Nie ma mowy o negocjacjach

Na konferencji prasowej po wizycie w Chinach, Władimir Putin przekazał, że strona ukraińska "ma być gotowa do negocjacji".

Nawet odpowiedzialne osoby, które nadzorują kwestie polityki zagranicznej, a które jeszcze niedawno mówiły, że konieczne jest zadanie Rosji strategicznej porażki na polu bitwy, teraz przemówili już innym głosem i już mówią, że problemy te należy rozwiązać w drodze pokojowych negocjacji. To transformacja we właściwym kierunku, pochwalam ją, ale to nie wystarczy - stwierdził rosyjski przywódca, który zaznaczył jednak, że oczekuje teraz "konkretnych kroków", w tym unieważnienia ukraińskiej uchwały o zakazie negocjacji z samym Putinem.

Zupełnie inny pogląd na sytuację mają jednak przedstawiciele Kijowa. Wołodymyr Zełenski przyznał, że to najgorszy moment na podjęcie negocjacji, ponieważ kontrofensywa wciąż trwa, a Rosja ma ewidentne problemy na froncie.

Taki sam komunikat przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Oleksij Daniłow w wywiadzie dla japońskiej agencji Kyodo News. "Nie powinno być żadnych negocjacji, dopóki Rosja w dalszym ciągu okupuje terytorium (ukraińskie), łącznie z Krymem" - powiedział, wyrażając również przekonanie, że sytuacja na froncie zmieni się diametralnie po przybyciu na Ukrainę oczekiwanych myśliwców F-16.