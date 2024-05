Pracujemy nad tym, by Ukraina otrzymała kolejne systemy Patriot - zapewnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły wszystkie 18 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały w nocy cele we wschodnich i centralnych regionach kraju - przekazał dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Jego podróż ma na celu okazanie solidarności Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

06:53 Pracujemy nad tym, by Ukraina otrzymała kolejne systemy Patriot - zapewnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał, że administracja prezydenta Bidena stara się "poruszyć niebo i ziemię", by dostarczyć pomoc Ukrainie. Jak stwierdził, Rosja obecnie z jeszcze większą determinacją, niż w ubiegłym roku nasila ostrzeliwanie obiektów cywilnych i infrastruktury i przekracza kolejne granice brutalności. 06:43 Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły wszystkie 18 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały w nocy cele we wschodnich i centralnych regionach kraju - przekazał dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk.

"W wyniku walk powietrznych strącono wszystkie 18 Shahedów w granicach obwodów: kijowskiego, donieckiego, dniepropietrowskiego, czerkaskiego, kirowohradzkiego, zaporoskiego, chersońskiego i chmielnickiego" - napisał Ołeszczuk na Telegramie. Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło tymczasem, że minionej nocy udaremnione zostały próby ostrzelania terytorium Federacji Rosyjskiej z zastosowaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych RM-70 "Wampir". 06:40 Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Jego podróż ma na celu okazanie solidarności Stanów Zjednoczonych z Ukrainą, która stara się odeprzeć ciężkie rosyjskie ataki na swojej północno-wschodniej granicy - wskazuje Reuters. Antony Blinken wcześnie rano przyjechał do Kijowa pociągiem. Ma nadzieję "wysłać mocny sygnał uspokajający Ukraińcom, którzy najwyraźniej znajdują się w bardzo trudnym momencie" - powiedział amerykański urzędnik, który pod warunkiem zachowania anonimowości przekazał informacje reporterom podróżującym z Blinkenem. Zobacz również: Antony Blinken w Kijowie. Jaki jest cel jego wizyty?