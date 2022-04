​Jesteśmy przygotowani na zupełnie odcięcie dopływu rosyjskich surowców - oświadczyła minister klimatu Anna Moskwa. Pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu otrzymają surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili.

Minister klimatu Anna Moskwa / Marcin Obara / PAP

Od pierwszego dnia wojny deklarujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców - zaznaczyła minister klimatu Anna Moskwa.

Jak podkreśliła, ani dekret prezydenta Rosji o płatnościach w rublach, ani pismo wzywające do regulowania płatności w rublach, które PGNiG otrzymało od Gazpromu nie są dla spółki zobowiązujące.

Liczne źródła dostaw gazu

Gaz-System realizuje strategie dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Gaz-System dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego; to jest gazoport w Świnoujściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości przekazywania do naszego kraju 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, mamy wejścia z Niemiec, mamy możliwość fizycznego rewersu gazu w gazociągu jamalskim - dodał.

Wyjaśnił, że Gaz-System ma możliwość pozyskania gazu również interkonektorem czeskim, a pierwszego maja uruchomiony zostanie interkonektor, który połączy terminal w Kłajpedzie z Polską.

Naimski przypomniał też, że 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe.

Przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony, zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie - podkreślił.

"Rosjanie to przyspieszają"

Dodał, że Polska da sobie radę z odcięciem gazu. Będziemy oddawali sukcesywnie, konieczne inwestycje w tym roku. Będziemy mogli powiedzieć, że strategia dywersyfikacji gazu dostaw do Polski została zrealizowana - podkreślił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Planowaliśmy, że z końcem grudnia tego roku odetniemy się od rosyjskich dostaw, wraz z wyczerpaniem się długoterminowego kontraktu jamalskiego, Rosjanie to przyspieszają - powiedział Naimski.

Gazprom zakręca kurek

PGNiG poinformował dzisiaj, że po odrzuceniu płatności w rublach za gaz, Gazprom zdecydował o wstrzymaniu dostaw surowca do Polski gazociągiem jamalskim.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Kraje zachodnie nałożyły liczne sankcje na agresora. W odpowiedzi Kreml ogłosił, że będzie domagał się płatności za rosyjski gaz w rublach. PGNiG wielokrotnie zaznaczał, że nie będzie płacił rublami za gaz, gdyż takiej opcji nie przewidują kontrakty.