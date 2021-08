Kolejna grupa osób ewakuowanych z Kabulu wylądowała w Warszawie. Taką informację przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Kolejna grupa osób ewakuowanych z Kabulu wylądowała w Warszawie. Wojsko Polskie od kilku miesięcy pomaga w wyjeździe z Afganistanu osobom, które współpracowały z PKW i polską dyplomacją. Słowa uznania dla żołnierzy zaangażowanych w te operacje" - napisał na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak.

Embraer E195LR wyruszył w czwartek wieczorem z międzynarodowego portu lotniczego Nawoi w Uzbekistanie. Po ponad dwóch godzinach maszyna wylądowała w stolicy Gruzji. Następnie wystartowała w kierunku Warszawy. Ostatecznie ok godz. 2. w nocy z czwartku na piątek samolot wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie.



To już trzeci transport z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Jeden samolot z Uzbekistanu wylądował w Polsce w środę wieczorem, a drugi w czwartek rano.



Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "Lot" ewakuowani dostają się do Polski.